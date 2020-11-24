10 فوائد لنبات الحبق

الحبق أو الريحان، هو إحدى النباتات التي بدأ العلم مؤخراً يوصي بتضمينها بكثرة في نظام الإنسان الغذائي لفوائدها الخارقة! فما هي فوائد الحبق؟ إليك الملف الكامل.

الحبق (أو ما يسمى بالريحان) هو إحدى النباتات التي تعد من أفراد عائلة النعناع، ومن الممكن الاستمتاع بتناولها والاستفادة منها في نظامك الغذائي بطرق عديدة ومتنوعة.

تشير البحوث والدراسات إلى أن فوائد الحبق عديدة ومتنوعة وهامة للصحة والجمال، وهنا سوف نتعرف على قائمة بأهمها:

تخفيف التورم والالتهابات

أشارت الدراسات إلى أن المواد المستخلصة من الحبق قد ساعدت بشكل كبير على التخفيف من التورم والانتفاخات في الجسم عامة خلال 24 ساعة فقط بعد تناولها.

وقد أشارت أدلة أولية إلى أن مستخلص الحبق قد يساعد بشكل كبير على التخفيف من حدة التهابات المفاصل.

مكافحة السرطان

وجدت العديد من الدراسات أن من فوائد الحبق المحتملة قدرته على مكافحة السرطان.

ويعزى ذلك لما يحتويه الحبق من مضادات الأكسدة ومواد أخرى هامة تساعد على منع سرطانات معينة بشكل خاص، مثل سرطان الرئة وسرطان الفم وسرطان الكبد.

مكافحة البكتيريا

وجدت العديد من الدراسات المخبرية أن للحبق خصائص تساعده على مكافحة البكتيريا، إذ تمنع مستخلصات الحبق البكتيريا من النمو، لذا فإن إضافة الحبق إلى طبق السلطة خاصتك يعتبر أمراً حكيماً للتقليل من البكتيريا الموجودة في الطبق.

مكافحة الشيخوخة

قد يساعد تناول الحبق بانتظام على مكافحة الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر وإبطاء وتيرتها، كما قد يساعد على مكافحة الضرر الذي تحدثه عادة الشوارد الحرة على أعضاء الجسم المختلفة، مثل الكبد والقلب والدماغ.

ويعود السبب في ذلك إلى غنى الحبق بمضادات الأكسدة القوية والهامة لمكافحة الشيخوخة.

تحسين الهضم

من فوائد الحبق المحتملة قدرته على تحسين عمليات الهضم في الجسم، وذلك بسبب احتوائه على مادة تساعد على ضمان صحة القناة الهاضمة وحمايتها من الالتهابات والمشاكل الصحية.

كما يساعد الحبق على الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي في الجسم عموماً وفي القناة الهاضمة بشكل خاص.

بالإضافة إلى ما ذكر، فإن الحبق يعتبر وصفة قديمة لعلاج عسر الهضم والنفخة واحتباس السوائل.

مكافحة الاكتئاب

يساعد زيت الحبق المركز على محاربة الاكتئاب والقلق المزمن، إذ أن لزيت الحبق تأثيرات محتملة على هرمونات الجسم، فهو يساعد على تنظيمها وضمان إنتاجها بشكل منظم وكافي، خاصة الهرمونات المسؤولة عن السعادة.

كما يعتقد أن لزيت الحبق قدرة على التقليل من إنتاج هرمونات التوتر والقلق.

مكافحة مرض السكري

يساعد تناول الحبق بانتظام على إبطاء وتيرة إطلاق السكر في الدم، الأمر الذي يعتبر هاماً جداً لمرضى السكري، كما أن الزيت العطري المتواجد في أوراق الحبق يساعد على خفض نسب الدهون الثلاثية.

لصحة العيون

بسبب غنى الحبق بالبيتا كاروتينات، فإن الزيت العطري المستخلص من الحبق يساعد على مكافحة تداعي وشيخوخة الخلايا التي قد تتسبب في أمراض العيون.

كما أن غنى الحبق بفيتامين أ يجعله هاماً بشكل خاص لمكافحة جفاف العيون المزمن.

لصحة الدماغ

بسبب محتويات الحبق العالية من مضادات الأكسدة والمنغنيز فإن من فوائد الحبق أنه يساعد على إبطاء وتيرة تداعي الخلايا الدماغية وتحسين وظائف الدماغ والإدراك عامة.

فوائد أخرى

وللحبق العديد من الفوائد الهامة الأخرى كذلك، مثل:

تقوية العظام.

التخفيف من أعراض المتلازمة السابقة للحيض.

تحسين عمليات الأيض في الجسم.

مصدر جيد جداً للطاقة.

المصدر: ويب طب

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