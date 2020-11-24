هاتف ايفون 12 ميني – هل يجب عليك القلق حيال عمر البطارية؟

هاتف ايفون 12 ميني هو الهاتف الأصغر بين سلسلة ايفون 12 من ناحية الحجم وكذلك سعة البطارية التي تبلغ 2227 ملي أمبير، وهي تقريباً نصف سعة البطارية في هواتف الأندرويد المنافسة.

يذكر أن هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو كلاهما يأتيان بسعة بطارية 2815 ملي أمبير (اطلع على اختبار البطارية لهما) في حين سأتي الإصدار الأكبر ايفون 12 برو ماكس بسعة 3680 ملي أمبير.

إذا كنت تنوي شراء هاتف ايفون 12 ميني ويهمك كثيراً عمر البطارية، فإليك نتائج اختبارات البطارية الخاصة به في العالم الواقعي والاستخدام الفعلي بحسب ما جاء على موقع PhoneArena التقني.

مشاهدة الفيديو عبر اليوتيوب

إذا قمت مثلاً بشحن بطارية ايفون 12 ميني حتى 100% وقمت بمشاهدة الفيديو عبر يوتيوب بشكل متواصل حتى نفاذها فسوف تتمكن من مشاهدة الفيديو لمدة 5 ساعات و 10 دقائق متواصلة، وهو رقم في الحقيقة أقل من المتوسط.

في جالكسي S20 مثلاً تدوم البطارية حتى أكثر من 10 ساعات، وفي جوجل بكسل 5 تدوم لما يقارب 9 ساعات، حتى ايفون 12 تدوم لأكثر من 6 ساعات ونصف.

تصفح الإنترنت

في هذا الجانب يحقق هاتف ايفون 12 ميني نتيجة مميزة للغاية تقارب 11 ساعة متواصلة من تصفح الإنترنت عبر متصفح سفاري (من 100% حتى نفاذ البطارية).

تشغيل الألعاب .. أسوأ ما يكون!

كنا قد ذكرنا في مقال سابق أن تشغيل الألعاب على هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو يستنزف البطارية بشكل مبالغ فيه ولا تدوم البطارية سوى 3 ساعات فقط ( من تمام الشحن حتى نفاذ البطارية تماماً).

هذا الأمر يتكرر هنا مجدداً وبصورة أسوأ مع هاتف ايفون 12 ميني حيث تدوم البطارية عند تشغيل الألعاب حوالي ساعتين وثلث فقط!

هذه النتائج متفاوتة بحسب اللعبة التي تقوم بتشغيلها، بعض الألعاب مثل Minecraft تستهلك البطارية بشكل متسارع في حين أن ألعاب أخرى مثل Call Of Duty Mobile أقل في استهلاك طاقة البطارية (حتى 5 ساعات) لذا نأمل أن يكون ذلك خطأ في النظام لإصلاحه من قبل ابل.