احصل الآن على أكواد مجانية لتطبيقات الايفون و الايباد للترجمة، فقط ارسل إيميل لنا لتحصل عليها!

الآن يإمكانك الحصول على 5 أكواد حصرية لخمسة تطبيقات مدفوعة تتيح لك تجربتها 3 أيام بشكل مجاني تماماً دون الحاجة إلى الاشتراك أو إدخال أي بيانات تخصك. التطبيقات هي تطبيقات إنتاجية خاصة بالترجمة والدراسة أو الأغراض الاجتماعية على الايفون والايباد.
التطبيقات كالآتي:
١- مترجم الإنترنت العربي
٢- الماسح الضوئي المترجم
٣- مترجم الصور والأماكن و الأشياء
٤- برنامج إيجاد و تعقب العائلة و الأصدقاء
٥- مترجم الصوت و الكلام
لتحصل على الأكواد المجانية الآن! فقط ارسل رسالة إلى [email protected] و اكتب داخلها فقط “أكواد اخبار التطبيقات ٢٠٢٠” ليتم ارسال الأكواد للخمسة تطبيقات!! أليس هذا رائع حقاً!
الأكواد تسمح لكم باستخدام التطبيقات بشكل مفتوح و كامل لمدة ثلاثة ايام مجاناً (اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أيام) لتجربة البرنامج بجميع مميزاته، و تستطيع إلغاء الاشتراك أيضاً في أي وقت.
تمتعوا بالبرامج الرائعة 🙂
*خاضع لشروط الحملة
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