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احصل الآن على أكواد مجانية لتطبيقات الايفون و الايباد للترجمة، فقط ارسل إيميل لنا لتحصل عليها!

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

الآن يإمكانك الحصول على 5 أكواد حصرية لخمسة تطبيقات مدفوعة تتيح لك تجربتها 3 أيام بشكل مجاني تماماً دون الحاجة إلى الاشتراك أو إدخال أي بيانات تخصك. التطبيقات هي تطبيقات إنتاجية خاصة بالترجمة والدراسة أو الأغراض الاجتماعية على الايفون والايباد.

التطبيقات كالآتي:

١- مترجم الإنترنت العربي

  إضغط هنا للتحميل

٢- الماسح الضوئي المترجم

  إضغط هنا للتحميل

٣- مترجم الصور والأماكن و الأشياء

  إضغط هنا للتحميل

٤- برنامج إيجاد و تعقب العائلة و الأصدقاء

  إضغط هنا للتحميل

٥- مترجم الصوت و الكلام

  إضغط هنا للتحميل

لتحصل على الأكواد المجانية الآن! فقط ارسل رسالة إلى [email protected] و اكتب داخلها فقط “أكواد اخبار التطبيقات ٢٠٢٠” ليتم ارسال الأكواد للخمسة تطبيقات!! أليس هذا رائع حقاً!

الأكواد تسمح لكم باستخدام التطبيقات بشكل مفتوح و كامل لمدة ثلاثة ايام مجاناً (اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أيام) لتجربة البرنامج بجميع مميزاته، و تستطيع إلغاء الاشتراك أيضاً في أي وقت.

تمتعوا بالبرامج الرائعة 🙂

*خاضع لشروط الحملة

الوسوم

ترجمة الايفون تطبيق الماسح الذكي تطبيق ترجمة بالكاميرا تطبيق مترجم السفر تطبيق مترجم الصور تطبيقات الايباد تطبيقات الايفون تطبيقات ترجمة

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اخبار التقنية

اخبار التقنية

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