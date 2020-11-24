احصل الآن على أكواد مجانية لتطبيقات الايفون و الايباد للترجمة، فقط ارسل إيميل لنا لتحصل عليها!

الآن يإمكانك الحصول على 5 أكواد حصرية لخمسة تطبيقات مدفوعة تتيح لك تجربتها 3 أيام بشكل مجاني تماماً دون الحاجة إلى الاشتراك أو إدخال أي بيانات تخصك. التطبيقات هي تطبيقات إنتاجية خاصة بالترجمة والدراسة أو الأغراض الاجتماعية على الايفون والايباد.

التطبيقات كالآتي:

١- مترجم الإنترنت العربي

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٢- الماسح الضوئي المترجم

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٣- مترجم الصور والأماكن و الأشياء

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٤- برنامج إيجاد و تعقب العائلة و الأصدقاء

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٥- مترجم الصوت و الكلام

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لتحصل على الأكواد المجانية الآن! فقط ارسل رسالة إلى [email protected] و اكتب داخلها فقط “أكواد اخبار التطبيقات ٢٠٢٠” ليتم ارسال الأكواد للخمسة تطبيقات!! أليس هذا رائع حقاً!

الأكواد تسمح لكم باستخدام التطبيقات بشكل مفتوح و كامل لمدة ثلاثة ايام مجاناً (اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أيام) لتجربة البرنامج بجميع مميزاته، و تستطيع إلغاء الاشتراك أيضاً في أي وقت.

تمتعوا بالبرامج الرائعة 🙂

*خاضع لشروط الحملة