تسريبات أولية حول هواتف هواوي P50 القادمة في 2021

خلال الربع الأول من عام 2021 سوف تكشف هواوي عن سلسلة P50 ضمن فئة الهواتف الراقية للشركة، والآن بدأت أولى التسريبات حولها.

بدايةً سوف تأتي سلسلة هواوي P50 بمعالج كيرين 9000 وهو ذات المعالح الموجود في سلسلة ميت 40 التابعة لهواوي أيضاً التي تم إطلاقها مؤخراً في الأسواق.

إذا صحت هذه الأخبار فقد تكون هذه هي النرة الأولى التي تقوم فيها هواوي بتوفير ذات المعالج في سلسلة P و Mate على التوالي.

هذا الأمر مرده الحظر الأمريكي المفروض على هواوي والذي يمنعها من إنتاج معالجات جديدة بالتعاون مع الشركات الأمريكية المانحة للتراخيص وتقنيات التصنيع.

هواوي كانت بالفعل قد قامت بإنتاج نحو 9 ملايين وحدة من معالج كيرين 9000 وحالياً هناك إقبال شديد على سلسلة ميت 40 خصوصاً داخل الصين.

هناك تقارير أخرى تتحدث عن تعاون مشترك بين هواوي أو سامسونج من أجل إمداد الأولى بالمعالجات في أجهزتها.

أما بخصوص الشاشة فسوف تتولى شركتا LG Display و سامسونج مهمة إنتاجها لصالح هواوي.

جدير بالذكر أن مبيعات هواوي عالمياً – باستثناء الصين – قد شهدت تراجعاً بسبب الحظر الأمريكي المفروض عليها، ولا يعلم حتى الآن مصير ذلك الحظر العام المقبل مع وصول رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية.