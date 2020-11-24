تطبيق Microsoft teams يحصل على ميزات جديدة لينافس Zoom الشهير

أضافت شركة مايكروسوفت ميزات جديدة لتطبيقها في التواصل عبر الفيديو Teams لتجعله ينافس تطبيق Zoom الشهير بالسماح لدخول الأشخاص الى المكالمات الجماعية المجانية من خلال متصفح الويب دون الحاجة الى حساب مايكروسوفت أو لتحميل التطبيق على الجهاز.

وسيتمكن المستخدمون من إجراء مكالمات فيديو جماعية مجانية مدتها ساعة واحدة وتضم 300 شخص في حين يسمح تطبيق Zoom بانضمام الأشخاص الى المكالمات الجماعية لمدة 40 دقيقة فقط.

وتجدر الإشارة الى أن مايكروسوفت تسعى في الشهور الأخيرة الى إضافة ميزات جديدة لتطبيقها من أجل زيادة المنافسة بين التطبيقات منها ميزة تمويه الخلفية أثناء إجراء مكالمات الفيديو، وميزة video filters التي تساعد على التحكم بمعدل إضاءة الصورة أثناء مكالمات الفيديو وتبين الأشخاص بصورة أكثر حيوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا