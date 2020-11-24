مازدا تتصدر قائمة السيارت الأكثر موثوقية

أعلنت مجلة Consumer Reports الأمريكية عن قائمة السيارات الأكثر موثوقية في العالم وحازت على المرتبة الأولى سيارات مازدا اليابانية بحصولها على 83 نقطة من أصل 100 في موديلات MX-5 Miata، وCX-30، وCX-3 كونها الأكثر موثوقية.

وحصلت شركة السيارات اليابانية “تويوتا” على المرتبة الثانية ب 74 نقطة ومدح الخبراء موديلات Prius وCorolla وPrius Prime أما المرابة الثالثة فكانت من نصيب “لكزس” بموديلات UX وNX وGX.

ووضعت القائمة على أساس شهادات السائقين اللذين أبلغوا المحللين بمشاكل تواجه سياراتهم خلال العام الأخير فضلاً عن المعطيات التي تم جمعها في ميادين الاختبارات، ونتائج استطلاع أصحاب السيارات ومعلومات تقنية عن مدى أمان السيارات.

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