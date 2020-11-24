11 شركة دخلت المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح المضاد لكورونا

قالت منظمة الصحة العالمية أن هناك 11 شركة دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية على البشر للقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك 48 لقاحاً مضادا للفيروس دخل مرحلة التجارب السريرية، لكنهم لم تصلوا إلى المرحلة الثالثة، للحصول على الموافقة اللازمة لطرحه كلقاح رسمي مرخص.

ويعتبر لقاحي شركة “فايزر” وشريكتها “بيونتيك”، وشركة “موديرنا” الأمريكية، الأكثر تقدما باستخدامهما تكنولوجيا متطورة بحسب المنظمة.

وطالبت شركة “فايزر” وشريكتها الألمانية “بيونتيك” من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص لقاحهما

وأطلقت الشركة الصينية “سينوفاك”، تجارب المرحلة الثالثة من لقاحها “كورونا فاك” على آلاف المتطوعين لا سيما في البرازيل

وتتوقع الصين إنتاج 610 ملايين جرعات من عدة لقاحات مضادة لكورونا وفقا لما نشره موقع عربي 21.

وأعلنت شركة “بهارات بيوتيك” الهندية في نوفمبر عملية تجنيد لـ 26 ألف شخص للخضوع لتجارب على لقاحها “كوفاكسين”، الذي يجري تطويره بدعم من الحكومة الهندية، والذي سيكون متوفرا في الربع الأول من عام 2021.

وقالت المجموعة الإنكليزية السويدية وجامعة “أوكسفورد” إن اللقاح “أسترازينيكا” فعال بنسبة 70% كمعدل، وحتى 90% في بعض الحالات، مشيرة إلى أنها ستصنع ثلاثة مليارات جرعة العام المقبل .

كما أطلقت الشركة الأمريكية “جونسون أند جونسون”، تجربتين سريريتين للقاحها، سيتلقى هذا اللقاح 90 ألف مشارك وينتظر إصدار النتائج في الفصل الأول من عام 2021.

وطورت الشركة الصينية كانسينو بايولوجيكال لقاحا يستند على فيروس غداني، مطلقة تجارب المرحلة الثالثة في المكسيك وروسيا وباكستان..

يُذكر أن ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى 59 مليون، و37مليون حالة شفاء، و1 مليون حالة وفاة.

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