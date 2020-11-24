تطبيق PDFelement Pro – تطبيق رائع والأفضل لتصفح، إدارة وتعديل ملفات PDF على الايفون والايباد

تطبيقات إدارة وتعديل ملفات PDF هي وبلا شك تطبيقات أساسية على كل هاتف أو جهاز لوحي، هذا حيث أنها مسؤولة عن التحكم في ملفات PDF، تنظيمها، استعراضها وكذلك تعديلها، وفي واقع الحال، التطبيقات التي تقدّم كل الأدوات في نفس الوقت هي تطبيقات قليلة، لذلك نحدّثكم اليوم عن تطبيق PDFelement Pro، وهو الذي يضم كل هذه الخصائص.

مميزات وخصائص تطبيق PDFelement Pro

التطبيق يوفّر كافة خصائص تصفّح ملفات الـPDF، يُمكنك أن تفتح أي ملف وتتصفحه وتتعامل معه باحترافية وتقوم بعمل Zoom خلاله مع الحفاظ على الدقة، كما يُمكنك تصفح ملف الـPDF أفقيًا أو رأسيًا حسب تفضيلاتك الشخصية.

التطبيق أيضًا يتيح إنشاء ملفات PDF من الصفر، وهذه الملفات يُمكن أن تنشئها فارغة لتملأها لاحقًا كما تريد، أو أن تقوم بإنشاء ملف PDF بالاعتماد على صور أو مستندات ستصورها بكاميرا الهاتف.

إلى جانب ما سبق، التطبيق يتيح لك تحديث ملف PDF نفسه أو أن تقوم بإعادة ترتيب الصفحات من خلال مسح بعضها، قلبها أو إضافة صفحات جديدة لملف PDF موجود بالفعل، ومن المميزات التي يضمها التطبيقات والتي نحتاجها جميعًا وخصوصًا الطلبة، هي ميزة الـAnnonate، ومن خلالها يُمكنك إضافة ملاحظات على ملف الـPDF من الداخل، أو إضافة علامات تميزية أو حتى أختام!

يُذكر أن تطبيق PDFelement هو تطبيق مميز ومشهور جدًا في عالم تطبيقات وبرامج الكمبيوتر، وهو متاح لأجهزة الكمبيوتر منذ فترة طويلة جدًا، ويُمكنك أن تعرف المزيد من المعلومات حوله من الموقع الرسمي.

السعر : مجّاني