سناب شات يطلق تحديث Spotlight الضخم لمنافسة تيك توك ومنح المستخدمين مليون دولار يوميًا!

قامت اليوم وبشكل مفاجئ سناب شات بإطلاق تحديث Spotlight الجديد، وهو تحديث ضخم يوفّر بيئة جديدة داخل التطبيق ومن خلالها يُمكنك مشاهدة فيديوهات قصيرة يقوم المستخدمين بإنشاءها تمامًا مثل تيك توك، ولم يكن التشابه بين الخاصية الجديدة وتيك توك في المبدأ فقط، بل في الشكل أيضًا! حيث أن أن شكل الصفحة الجديدة التي تضم الخاصية هو ذاته الشكل الخاص بتيك توك!

تعرف على تحديث Spotlight الجديد لمنافسة تيك توك

السنابات التي ستظهر في تحديث Spotlight الجديد ستكون من إنتاج المستخدمين العاديين مثلي ومثلك، أو قد تكون أيضًا من إنتاج المشهورين سواء الفنانين أو حتى المشهورين على سناب شات فقط! حسبما صرّحت الشركة تحديث Spotlight سيتكون من صفحة جديدة داخل التطبيق وستكون مكانًا للمحتوى الخاص بكل المستخدمين وليس فقط المشاهير أو أصحاب المتابعين الكثيرين.

من ناحية أخرى، الشركة ستقوم بمنح مليون دولار أمريكي يوميًا لأصحاب أشهر الفيديوهات وأكثر الفيديوهات تأثيرًا، وهذا المبلغ سيُقسم على آلاف المستخدمين بالطبع! وهذا يذكرنا بتيك توك أيضًا والذي بدأ في دعم صناع المحتوى ماديًا.

لكي تحصل على فرصتك ضمن تحديث Spotlight في هذا المجال فكل ما تحتاجه هو أن تكون أكبر من 16 عامًا، ولكي تحصل على مبلغ مالي فيجب على الفيديو الخاص بك أن يحصد مشاهدات كبيرة، لكن عدد متابعينك لن يشكل فوارق كبيرة في هذا الصدد. الفيديوهات يجب أن تكون أفقية وأن يتم استخدام صوت عليها، تمامًا مثل تيك توك.

كل “سنابة” يجب أن تكون أقصر من 60 ثانية، وتوصي الشركة باستخدام أدوات مناسبة في إنشاء السنابات وزيادة الاحترافية من حيث استخدام العدسات، الأصوات، الجيفات وحتى جودة التصوير نفسها! يُذكر أن المنصة حتى الآن لا تتيح إمكانية التعليق بشكل عام. بدأت الخاصية في التوفر في 11 دولة أوروبية، وهي في طريقها لباقي أنحاء العالم. حمّل تيك توك (Android| iOS)

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