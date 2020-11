تحذير بريطاني للشركات ورجال الأعمال بشأن الصين

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الشركات الرقمية والتكنولوجية البريطانية يجب أن تكون حذرة من المخاطر الأخلاقية والقانونية والتجارية للتوسع في الصين وقبول الاستثمار الصيني.

وبموجب قانون جديد تم طرحه بشكل منفصل، اليوم الثلاثاء، يمكن تغريم شركات الاتصالات بنسبة تصل إلى 10% من مبيعاتها أو 100 ألف جنيه سترليني (133140 دولارا) في اليوم، إذا خالفت حظرا على استخدام معدات من إنتاج شركة التكنولوجيا الصينية “هواوي”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

يأتي ذلك في حين، نشرت بريطانيا الشهر الجاري، مشروع قانون يمنح الوزراء سلطات بعيدة المدى للتدخل في صفقات الشركات التي يمكن أن تهدد الأمن القومي، تتويجا لسنوات من القلق المتزايد بشأن الاستثمار الصيني وغيره في الصناعات الرئيسية.

وباستخدام الشعار: “الصين. شاهد الإمكانات. تعرف على التحدي”، تم تصميم موقع ويب حكومي كدليل للشركات الرقمية والتكنولوجيا، وتشجيع الممارسات الجيدة وزيادة الوعي بالقضايا المحتملة.

وقالت وزيرة التكنولوجيا الرقمية كارولين دينناج في بيان صدر في 6 نوفمبر إن “المملكة المتحدة عازمة على دعم أعمالنا للتعامل مع الصين بطريقة تعكس قيم المملكة المتحدة وتأخذ في الاعتبار مخاوف الأمن القومي”.

ويحتوي الموقع على بعض التحذيرات، إلى جانب دراسات الحالة، وأدلة حول كيفية إجراء العناية الواجبة وروابط للاستشارات المتخصصة.

