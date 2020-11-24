تخفيضات ضخمة وهدايا مجانية مع برنامج WinX HD Video Converter Deluxe لتحويل وتحرير مقاطع الفيديو بجودة HD و 4K

برنامج WinX HD Video Converter Deluxe من البرامج المميزة في تحويل الفيديو من وإلى الصيغ المختلفة مع دعم الجودات العالية مثل HD و 4K بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل ضغط حجم الفيديو وتحرير وتعديل المقاطع التي تريد وكذلك تنزيل الفيديو من الإنترنت. الآن يمكنك الحصول عليه مع تخفيض كبير جداً وهدية مجانية.

عروض برنامج WinX HD Video Converter Deluxe

يمكنك الآن شراء البرنامج في مقابل 29.95 دولاراً أمريكياً فقط بدلاً من 59.95 دولاراً أي مع خصم يبلغ 50%، ليس هذا فقط بل ستحصل أيضاً على برنامج WinX Media Trans لنقل الملفات من الايفون و الايباد إلى الحاسوب بنظام ويندوز بسهولة مجاناً وبدون أي تكاليف إضافية ( سعر البرنامج الهدية 59.95$ ).

رابط شراء برنامج WinX HD Video Converter Deluxe مع الهدية والتخفيض

أهم مميزات برنامج WinX HD Video Converter Deluxe

خاصية تحويل صيغ الفيديو المختلفة بجودة عالية، يدعم أكثر من 370 صيغة مختلفة.

إمكانية ضغط الفيديو من أجل تقليل الحجم.

ميزة تحرير الفيديو عبر أدوات: القص، الدمج، تعديل الأبعاد، إضافة الترجمة، وغيرها.

إمكانية تحميل الفيديو من الإنترنت من أشهر المواقع مباشرة على جهازك مثل يوتيوب وفيسبوك وغيرها من مواقع مشاركة الفيديو.

ميزة إنشاء عرض تقديمي في صورة فيديو من الصور الخاصة بك.

سرعة عالية في إتمام المهام دون الإضرار بجودة الفيديو.

النسخة التجريبية المجانية

إذا كنت لا تنوي شراء البرنامج بشكل كامل، يمكنك تحميل النسخة التجريبية المجانية والتي تدعم تحويل وتعديل مقاطع الفيديو القصيرة أقل من 5 دقائق مع المزايا الأخرى مثل تنزيل الفيديو من الإنترنت وغيرها.

رابط الشراء و تحميل النسخة التجريبية المجانية