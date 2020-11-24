فيليبس تطلق شاشتين لعشاق الألعاب

كشفت شركة فيليبس الهولندية عن شاشتين جديدتين مناسبتين لعشاق الألعاب أطلقت عليهما 242E1GAEZ و272E1GAEZ.

وستأتي الشاشة 242E1GAEZ بقياس 23.8 بوصة في حين ستأتي الشاشة 272E1GAEZ بقياس 27 بوصة.

وزودت الشركة الهولندية الشاشتين الجديدتين بلوحة VA بزوايا مشاهدة ثابتة مع معدل تنشيط للصورة يصل إلى 144 هرتز، وزمن استجابة بمقدار 1 مللي في الثانية، ودقة عرض 1080 بيكسل.

وستدعم الشاشتان الجديدتان تقنية Free Sync Premium من AMD التي تضمن معدلات عالية لتنشيط الصورة، وتقنية Ultra Wide Color التي تعمل على تغطية نطاق ألوان كبير، بالإضافة لاحتوائهما على تقنية Flicker Free ووضع LowBlue الذي يحد من إجهاد العين.

وستحتوي الشاشتان الجديدتان على سماعات ستيريو بقدرة 3 واط لكل سماعة.

يذكر أنّ الشركة الهولندية ستطرح الشاشتان الجديدتان في الأسواق العالمية في نهاية نوفمبر الجاري بسعر يتراوح ما بين 189 و227 يورو.

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