بالفيديو.. 50 رجلاً ينقذون فيلا سقط في بئر عميقة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لعملية إنقاذ فيل سقط في بئر عمقها 55 قدماً.

وقعت هذه الحادثة في مدينة دهارمبوري الواقعة في ولاية تامل نادو الهندية، حيث سمع أحد المزارعين يوم 19 نوفمبر الجاري صوت فيلٍ يأتي من أسفل البئر.

وقام المزارع بإبلاغ السلطات المحلية التي جاءت لمكان الحادث، وقامت بتخدير الفيل البالغ من العمر 25 عاماً قبل أن تبدأ عملية إنقاذه التي شارك فيها 50 رجلاً، وعدد من الرافعات والشاحنات.

وقال أحد المسؤولين إنّهم أنقذوا الفيل من خلال ضخ مياه البئر الضحلة إلى الخارج، الأمر الذي ساهم في رفع الفيل للأعلى.

يذكر أن الشجيرات غطت البئر القريبة من القرية الأمر الذي أدى لسقوط الفيل الشاب فيها.

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