يسرا تستعد لتصوير “ليلة عيد” بمشاركة عدة نجمات

تستعد الفنانة المصرية يسرا لبدء عملية تصوير فيلمها الجديد ليلة عيد، وتنتظر النجمة المصرية إكمال الجهة المنتجة للعمل التعاقد مع الفنانات اللواتي سيشاركنها البطولة، حيث نجحت الشركة المنتجة في التوقيع مع غادة عادل وريهام عبد الغفور بشكل رسمي، واقتربت من التوقيع مع الفنانة سميحة أيوب والممثلة السورية رغدة.

وسيروي الفيلم الجديد حكاية 6 نساء يُجسدن مراحل عمرية مختلفة، حيث سيكون لكل بطلة حكاية خاصة تدور حول ليلة العيد.

وسيناقش الفيلم مجموعة من القضايا التي تهم المرأة كالميراث، الاضطهاد، العنف، الختان، وغيرها من القضايا التي تسبب الأذى النفسي والجسدي للسيدات.

وفيلم ليلة عيد من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أنّ السينما المصرية قدمت في العام 1949 فيلماً يحمل ذات الاسم لعب دور البطولة فيه كل من شادية، إسماعيل ياسين، وشكوكو.

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