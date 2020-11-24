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أيهما أفضل.. غسل اليدين بالماء والصابون أم تعقيمهما؟

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ الطبيب الألماني يوهانس كنوبلوج عدم وجود آثار ضارة للتعقيم المتكرر لليدين، وقال إنّ استخدام المطهرات والمعقمات أفضل من الغسل بالماء والصابون.

وقال الطبيب الألماني الذي يشغل منصب رئيس قسم الصحة العامة في مستشفى هامبورغ الجامعي إنّ البكتريا لا تقاوم المطهرات إلّا في حالات نادرة، وأشار إلى أنّ المطهرات لا تسبب مقاومة للمضادات الحيوية.

ودعا الطبيب الألماني الناس لاستخدام المطهرات في كل مكان لأنّها تحمي الإنسان من البكتريا، وأوضح أنّ استخدام الكحول أقل ضرراً على البشرة من غسل اليدين بالماء والصابون.

ونصح يوهانس كنوبلوج الناس بتطهير اليدين بالكحول في حال لم تكن متسخة بشكل كبير، وبوضع كريم عناية بالبشرة على اليدين بعد كل عملية تطهير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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