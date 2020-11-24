سناب شات ينافس تيك توك بميزة جديدة

في إطار سعيها لمنافسة تطبيق تيك توك قامت شركة سناب شات بإضافة ميزة Spotlight لدعم مقاطع الفيديو التي ينتجها مستخدمو التطبيق.

وقالت شركة سناب شات إنّها ستحفز المشتركين على استخدام الميزة من خلال تقديمها لحوافز مالية بقيمة مليون دولار أمريكي حتى نهاية العام.

وستعرض سناب شات مقاطع الفيديو بشكل رأسي، كما سيتم تشغيل مقاطع الفيديو بشكل تلقائي، بالإضافة لإمكانية التمرير للأعلى والأسفل لتصفح مقاطع الفيديو بسلاسة.

وستعمل ميزة Spotlight وفق خوارزمية تعرض للمستخدم مقاطع الفيديو المفضلة لديه في البداية، كما سيكون بإمكان المستخدم البحث عن مقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها على هذه الميزة.

وقالت سناب شات إنّ الميزة الجديدة لن تدعم في الوقت الحالي ميزة تسجيل التعليقات على مقاطع الفيديو المسجلة.

يذكر أنّ سناب شات لم تفصح عن القيمة المالية التي سيحصل عليها المستخدمون عند مشاركة مقطع الفيديو في الوقت الحالي.

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