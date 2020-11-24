جديد أنتل.. حاسوب محمول بميزة التعرّف على الوجوه

كشفت شركة أنتل الأمريكية عن حاسوب محمول جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه NUC M15.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالجات إنتل Core i5-1135G7 و Core i7-1165G7 من الجيل 11، وبطاقة رسوميات lris Xe.

وزودت الشركة الأمريكية حاسوبها الجديد بشاشة IPS مقاس 15.6 بوصة، وبطارية تجعل الحاسوب يعمل لمدة 16 ساعة في الشحنة الواحدة.

وستأتي الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز بسعة 8 و16 غيغا بايت، وسيحتوي على منفذي USB 4- Type-C، منفذي Thunderbolt4 للشحن ونقل البيانات، منفذي USB-A بسرعة 10 غيغا بايت في الثانية، منفذ HDMI، ومنفذ 3.5 للسماعات.

كما أضافت الشركة الأمريكية للحاسوب الجديد شريط إضاءة من نوع LED باللون الأزرق، و4 ميكروفونات مدمجة، وكاميرا ويب متوافقة مع ميزة ويندوز هالو القادرة على التعرّف على الوجوه لتسجيل الدخول.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الجهاز الجديد مطلع العام 2021 بسعر يتراوح ما بين 1000 و1500 دولار أمريكي.

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