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نسمة يحيى.. أول عارضة أزياء لملابس قصار القامة (صور)

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضاف برنامج “العشية” في قناة “218”، الثلاثاء، نسمة يحيى، أول عارضة أزياء من قصار القامة، من مدينة المنصورة المصرية، وتحدثت عن بداية دخولها لعالم الأزياء وكيف تغلبت على إحدى المشاكل التي يواجهها قصار القامة عند بحثهم على محلات ملابس تناسبهم.

وأطلقت نسمة أول مجموعة من الأزياء الخاصة بقصار القامة وعرضتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك” عن اسم البراند “breeze” الذي يعتبر الأول في مصر.

وكشفت نسمة لـ”218″ أنها ظلت في حياتها تواجه مشكلة اختيار ما يناسبها من الملابس، لذلك قررت تأسيس مشروع خاص بأزياء قصار القامة، ومنها اختيار التصاميم وأنواع القماش.

وعن أهمية مشروعها، قالت نسمة إن مشكلة الملابس واجهتها منذ الصغر، حيث لا يوجد محلات مخصصة لقصار القامة في مصر، وشكّل هذا حافزا لها لتأسيس مشروعها، وفعلا بدأت بتصميم الملابس وخياطتها وتصويرها لعرضها بصفحتها.

وأكدت أنها ستعمل أكثر على “البراند” الخاص بها “العلامة التجارية”، ونقله من العربي إلى العالمي، وأنها تعمل على مجموعة جديدة لفصل الشتاء للكبار والأطفال.

وعادت نسمة للتحدث عن العراقيل في حياتها، موضحة أنها تتعرض للتنمر في الشارع، وفي البداية كان الموضوع مزعجاً لها لكن استطاعت حالياً أخذ الموضوع بشكل إيجابي وعدم التأثر به، وبعد انتقالها إلى “السوشال ميديا” وجدت التنمر ينتظرها أيضا في العالم الالكتروني، إلا أنها لم تستسلم وتمسّكت بالجانب الإيجابي ومن خلاله استمرت في عملها وعرض صور منتجاتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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