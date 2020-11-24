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تصوير الجزء الثالث من مسلسل “أبو جانتي” في السعودية

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنان السوري سامر المصري عن وجود فكرة لتقديم جزء ثالث من مسلسل أبو جانتي الذي لعب دور البطولة فيه في الجزأين السابقين.

وقال الفنان المشهور بدور العكيد أبو شهاب في مسلسل باب الحارة إنّ الجزء الثالث من العمل سيتم تصويره في السعودية، حيث سينتقل سائق التاكسي أبو جانتي للعمل فيها، وسيركز العمل على الانفتاح والمهرجانات العديدة التي شهدتها السعودية في الفترة الماضية.

وقال المصري إنّ روح العمل ستبقى موجودة، والشخصيات الرئيسية كشخصية أبو ليلى وأم النور ستظهر في الجزء الجديد، وأكدّ النجم السوري مشاركة مجموعة من الفنانين السعوديين والخليجيين في الجزء الجديد.

يذكر أنّ سامر المصري شارك في الموسم الرمضاني الماضي في الجزء الثاني من مسلسل حرملك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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