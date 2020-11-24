زبون كريم يدفع 3000 دولار بخشيشاً لعمال مطعم

شهد مطعم نايتتاون الأمريكي حادثةً غريبةً، حيث قدّم أحد الزبائن مكافأةً لمالك المطعم وعماله على إغلاقهم بشكل طوعي للحد من انتشار كورونا، وترك لهم بخشيشاً بقيمة 3000 دولار أمريكي.

وكان الزبون الذي لم تكشف هويته قد دخل إلى المطعم وطلب مشروبا بقيمة 7 دولارات، وعند دفع الحساب قام الزبون بترك 3000 دولار كبخشيش للعمال الأربعة الموجودين في المطعم.

وقال بريندان رينغ مالك المطعم إنّه قام بالركض خلف الزبون عندما اكتشف زيادة كبيرة في الحساب، لكنّ الزبون قال له لا يوجد خطأ، نراكم عندما تعاودون فتح المطعم، وطلب منه تقاسم البقشيش مع عمال المطعم.

وشكر مالك المطعم الزبون الكريم من خلال منشورٍ نشره على صفحة المطعم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنّه وعامليه ممتنون للرجل على هذه المكافأة السخية.

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