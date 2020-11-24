“أكسفورد”: اللقاحات تتكيّف مع تحوّر فيروس كورونا

أكدّ أندرو بولارد، مدير مركز أكسفورد للقاحات، قدرة لقاحات فيروس كورونا على التكييف مع تحور الفيروس.

وقال إنّهم سيكونون قادرين على تطوير لقاح فعال يعتمد على اللقاحات السابقة بشكلٍ سريع، وخلال عدة أيام فقط.

وأشار إلى أنّ اللقاح الجديد سيجبرهم على إعادة الاختبارات مجدداً، وتصنيع منتج جديد يتوافق مع تحور الفيروس.

ودعا أندرو بولارد لإقامة نظام مراقبة قوي للغاية في كافة أنحاء العالم لمراقبة الفيروس، وقال إنّ الفيروس لا يتعرض حالياً لضغوطات تجبره على التحور.

وأكدّ مدير مركز أكسفورد قدرة اللقاح الذي أنتجته الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينكا على وضع حد لفيروس كورونا بنسبة 90% من خلال تلقيح نصف جرعة من اللقاح، على أن يتم تلقيح النصف الآخر من الجرعة بعد شهرٍ واحدٍ.

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