شائعات مثيرة – هل تطلق ابل ايفون 13 بدون منفذ للشحن؟

من جديد تعود الشائعات مرة أخرى حول ابل بخصوص عزمها إطلاق هواتف ايفون 13 – أو على الأقل إصدار واحد منها – بدون أي منفذ شحن، لا منفذ Lightning أو USB-C .

السيد Jon Prosser هو إعلامي تقني أحياناً تصدق توقعاته، قال في فيديو على قناته على اليوتيوب Front Page Tech نقلاً عن مصادر له أن ابل تعمل حالياً على طرح هاتف واحد على الأقل من هواتف ايفون 13 القادمة المقبل بدون أي منفذ شحن على الإطلاق.

هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها تلك الشائعات، فقد تكررت سابقاً قبل أشهر إلا أن السيد Jon Prosser يصر على أن ابل لاتزال عازمة على المضي قدماً في هذا الأمر.

أيضاً المحلل الشهير Ming-Chi Kuo صاحب التوقعات الأكثر دقة فيما يتعلق بمنتجات ابل، ذكر نهاية العام الماضي خطة ابل لإطلاق هاتف ايفون بدون أي منفذ للشحن.

كيف ستتم عملية الشحن إذاً ؟

بدلاً من الشاحن التقليدي سيكون البديل بالطبع هو الشاحن اللاسلكي وقد رأينا بشائر هذا بالفعل مع دعم ابل للشواحن من نوع MegSafe التي تلتصق مغناطيسياً بهواتف ايفون 12 الأربعة.

صحيح أن تقنية الشحن اللاسلكي متوفرة منذ سنوات في الايفون لكنها في الحقيقة دون المستوى المطلوب وبطيئة مقارنة بالشحن اللاسلكي لدى الشركات المنافسة وبالطبع أبطأ من الشحن التقليدي.

مثلاً هواوي لديها شاحن لاسلكي بقوة 40 وات يمكنه شحن هواتفها مثل سلسلة P30 و Mate 30 في أقل من ساعة.

حالياً بالنسبة لهواتف ايفون 12 ، توفر ابل شاحن MegSafe اللاسلكي بقوة 15 وات ويستغرق ساعة كاملة لشحن بطارية ايفون 12 إلى 50% فقط!

إذا أرادت ابل الانتقال للشحن اللاسلكي فسوف يتوجب عليها تطوير هذه التقنية أكثر في هواتف الايفون والشواحن التي تدعمها معاً، وإلا ستكون ردة للخلف عوضاً عن أن تصبح خطوة للأمام.