كيفية تزييف وتغيير الموقع الجغرافي (Location/GPS) على أندرويد بخطوات بسيطة

الإنترنت هو مكان في غاية الجمال، وكل شيء تقريبًا متاح عليه، لكن تظل هناك مشكلة عويصة وهي أن بعض الخدمات وبعض المحتويات تكون حصرية لأناس يعيشون في بلدان أو مقاطعات معينة! والحل الوحيد للحصول على هذه الخدمات هو تغيير الموقع الجغرافي أو تزييفه، وهي حقًا عملية بسيطة جدًا على نظام أندرويد نظرًا لأن هذه الخاصية في الأساس متاحة ضمن النظام نفسه! لكنها بالتأكيد تحتاج لتطبيق مساعد.

كيفية تزييف وتغيير الموقع الجغرافي (Location/GPS) على أندرويد

العملية حقًا لا تحتاج الكثير من الخطوات! أول ما نحتاج إليه هو تحميل التطبيق المساعد لهذه العملية، وبعدها سندخل للإعدادات ونقوم بتفعيل ميزة معينة لكي نستطيع تنفيذ خطتنا! والتطبيق الذي سنعتمد عليه هو تطبيق Fake GPS Location وهو حقًا تطبيق ممتاز ويُعد من أشهر التطبيقات في هذا المجال على الإطلاق، لكن إن كنت تريد استخدام واحد آخر فلا مشكلة في ذلك.

بعد تحميل التطبيق لن نفتحه ولن نقوم بأي خطوات من خلاله، وبدلًا من ذلك سنتوجه للإعدادات ومن ثم نفتح إعدادات المطورين، والخطوات هنا بسيطة، كل ما عليك فعله هو الدخول لخانة About في الإعدادات أيًا كان نوع هاتفك ومن ثم الضغط على Build Number سبع مرّات متتالية، وبعدها ستجد إعدادات المطورين ظهرت ضمن الإعدادات كما ترى:

ضمن إعدادات المطورين Developer Options ولكي نقوم بـ تغيير الموقع الجغرافي وتزييفه سنتوجه لخيار Mock location app، وهذا الخيار المدمج في النظام يسمح لنا بسحب بيانات الموقع الجغرافي من أي تطبيق نختاره، وهنا سنختار تطبيق Fake GPS الذي حملناه منذ قليل!

الآن كل ما عليك فعله هو فتح تطبيق Fake GPS الذي حملناه ومن ثم اختيار الموقع الجغرافي الذي تريده بعد الضغط على زر Play أسفل اليمين، اختر الموقع الذي تريده وقم بالتأكيد عليه في التطبيق:

الآن هاتفك رسميًا أصبح في الدولة أو المقاطعة التي اخترتها من التطبيق! لكي تتأكد مرة أخرى قم بفتح تطبيق Google Maps وشاهد الموقع الجغرافي الذي سيظهر لك التطبيق أنك فيه! ما رأيك في هذه الطريقة؟ وهل تنوي استخدامها لأي سبب كان فيما يتعلق بـ تحديد الموقع الجغرافي؟