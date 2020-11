كل ما تريد معرفته عن بلايستيشن 5 – PS5

عند صدور جيل جديد من أجهزة اللعب المنزلي، تبدأ الحرب مباشرة. منذ فترة تم الإعلان عن صدور جهاز بلايستيشن 5 – PS5 من شركة سوني العريقة، وفجأة انقلبت الميديا رأسًا على عقب وبات الملايين في انتظار الجهاز بمزيج من الشوق والتوجس.

هل سترقى سوني لمستوى التوقعات هذه المرة؟ أم ستبدأ الجيل الجديد بسقطة مدوية؟ وأسئلة أخرى كثيرة جالت في الأذهان لمدة طويلة، والآن بات كل شيء واضحًا على الساحة بعد مرور فترة طويلة من التشويق والتسريبات، ولهذا نقدم لكم اليوم كل المعلومات التي تريدون معرفتها حول جهاز الجيل الجديد لسوني، جهاز بلايستيشن 5 بالطبع، الضوء على أبرز الصفات الرئيسة فيه، والتي تجعله منافسًا قويًّا لأجهزة اللعب المنزلية الأخرى، وكذلك أجهزة الحاسوب الشخصي المخصصة للألعاب.

يأتي بلايستيشن 5 بتصميم عصري للغاية يعتمد بشكلٍ رئيسيّ على وجود منافذ تهوية من جميع الجوانب تقريبًا، خصوصًا من الجهة الأمامية.

والذي ساعد على ذلك هو تباعد الغطاء الخارجي عن فتحات التهوية نفسها، وهذا التباعد مكّن المستخدمين من تبديله بأغطية أخرى تصدر من شركات عديدة بأشكال مختلفة، بينما الإصدار السابق لم تكن فيه التهوية جيدة للغاية وتسببت في أصوات مزعجة اشترى منها الكثير من اللاعبين، وكان تغيير الشكل عبارة عن وضع Skin على السطح لا أكثر ولا أقل.

يأتي بلايستيشن 5 مع مجموعة اكسسوارات أبرزها القاعدة المميزة، ويمكن تركيب الجهاز عليها في الوضع العمودي أو الأفقي، وفي حالة الوضع العمودي تم تصميم القاعدة لتسمح بوجود فارق بين السطح السفلي للجهاز والأرضية نفسها، مما يُعطي مساحة كافية لفتحات التهوية كي تطرد الهواء الساخن بفعالية.

أما من حيث اختلاف النسخ عن بعضها البعض، فالفارق الوحيد بين الديجيتال والتقليدي هو وجود قارئ الأسطوانات، والذي فعلًا يأخذ مساحة ملحوظة من حجم النسخة التقليدية، ويزيد من وزنها ومساحتها ثلاثية الأبعاد بجانب التلفاز أو على المكتب.

أما أبرز اكسسوار خاص بجهاز بلايستيشن 5 الجديد هو ذراع التحكم، والذي أتى هذه المرة باسم DualSense عوضًا عن السابق الذي حمل اسم DualShock على مدى 4 أجيال كاملة، حيث يستعمل هذه المرة تقنية تغذية راجعة شهيرة تُسمى Haptic Feedback، بدلًا من الاهتزاز التقليدي في ذراع PS4، ومستخدمة بكثرة في الهواتف الذكية، خصوصًا أجهزة أبل.

المميز فعلًا هو تصميمه، أتى مشابهًا للذراع السابق بعض الشيء، لكن تم وضع مستشعر ضوء عليه يقيس صحة الشخصيات في اللعبة، بجانب نقش الإكس والمربع والدائرة والمثلث عليه بحجم دقيق جدًا ليكون ذلك الملمس المزركش الذي يُستشعر بمجرد إمساك الجهاز من أي جهة، وأيضًا نفس النقش موجود على السطح الخارجي والتقويسة الداخلية للجهاز نفسه.

كما أن زر Share تم استبداله بزر Create، والذي يتيح إمكانيات إبداعية مختلفة للاعب بالنسبة للتصوير والمشاركة مع الآخرين. كذلك بلايستيشن 5 يقوم بتسجيل آخر 60 دقيقة من الجيم بلاي بدقة 1080، بينما PS4 كان يستطيع تسجيل 15 دقيقة فقط، وأيضًا يمكن التسجيل بدقة 4K لكن مع تعديل بعض إعدادات السوفت وير. يأتي بمخرج سماعة 3.5 ميللي متر تقليدي، ولأول مرة يقدم منفذ توصيل وشحن USB-C بدلًا من Micro USB.

بعد صدور بلايستيشن 5 مباشرة بدأت الميديا في القيام بعمل اختبارات أداء لذراع التحكم، وعلى رأسها اختبار البطارية. قال البعض إن البطارية تعيش لحوالي 15 ساعة من الاستخدام المتواصل، إلا أن المنصات الإنجليزية أشارت إلى أن تلك المنشورات قد تكون مدعومة بالعاطفة وحب الجهاز فقط، بينما الواقع قد يكون أقل من ذلك بكثير، وفي الحالتين فبطاريته بالتأكيد أطول عمرًا من بطارية ذراع PS4 الذي يصل إلى 7 ساعات كحد أقصى مع الاستخدام الخفيف دون استخدام الاهتزاز.

مع الجيل الجديد قررت سوني تعديل واجهة المستخدم تمامًا وتقديم شكل جديد يناسب الجيل المميز، واعتمدت الواجهة على البساطة تمامًا في تصميم القوائم وحركات الانتقال بين الألعاب، والذي عزز سلاسة الواجهة هو وقت فتح الألعاب الضئيل للغاية مقارنة بالجيل السابق، حيث يتميز بلايستيشن 5 بإمكانيات هارد وير قادرة على المنافسة مع أجهزة اللعب المنزلي الخاصة بالجيل الجديد، وأيضًا الوقوف بقوة في وجه العديد من أجهزة الحاسوب الشخصي المخصصة للألعاب.

يأتي الجهاز بمعالج Zen 2 بقوة 3.5 جيجا هرتز وثماني أنوية، وأيضًا داعم للتردد المتغير. كما يُشغل الجرافيك العملاق لألعاب الجيل الجديد بفضل كارت رسوميات AMD RDNA 2 بقوة 2.23 جيجا هرتز و 10.28 تيرا فلوب، وبالضبط كما المعالج؛ داعم أيضًا للتردد المتغير.

أما من حيث الدعم التخزيني فلدينا هذه المرة NVMe SSD بسرعة قراءة 5.5 جيجا في الثانية، وسعة تخزينية صافية تقدر بـ 667.2 جيجا بايت بعد تنصيب نظام التشغيل ومثبت في اللوحة الأم، ولا يمكن ترقيتها حاليًّا، فقط نحن في انتظار تحديث مستقبلي. كل هذا يقوم على ذاكرة عشوائية 16 جيجا بتقنية GDDR الجيل السادس، ويطمح لتقديم 120 إطار في الثانية كتردد على دقة عرض 4K، بجانب إمكانية تقديم 8K أيضًا.

وأخيرًا تأتي إمكانيات الهارد وير الجانبية مثل المخارج وخلافه في بلايستيشن 5 فلدينا المخارج المعتادة، لكن هذه المرة تم تطوير مستشعر الواي فاي ليشمل واي فاي 6 الجديد، وتم دعم النظام الصوتي بتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد الذي تصفه سوني بـ “الآن ترى بالصوت”، والذي سيكون متاحًا بكل قوته على سماعة الرأس الرسمية.

وبالنسبة لأصحاب أذرع PS4 قديمة، أجل يمكن تشغيل الذراع القديم على الجهاز الجديد، لكنه لن يكون مدعومًا إلا في الألعاب الصادرة لـ PS4 فقط، بينما لا يمكن تشغيل الذراع الجديد على الجهاز القديم.

الألعاب لها أمر آخر، فيمكن لعب معظم ألعاب PS4 تقريبًا على PS4 (إلا بعض الإصدارات المحدودة جدًا)، وبذلك تكون مكتبة الإصدار السابق كلها متاحة للإصدار الجديد. الألعاب موجودة على المتجر الإلكتروني ومتاحة للشراء مباشرة، بينما هناك نسخ معينة سوف تصدر كـ Remaster في الأعوام القادمة، خصوصًا أن GTA V قادمة للـ PS5 كنسخة محسنة من حيث الجرافيك، وتم الإعلان عنها في مؤتمر الإطلاق الرسمي.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد أي فارق في الهارد وير التشغيلي بين النسخة الديجيتال وتلك التقليدية لجهاز بلايستيشن 5 فلن تقوم واحدة بعرض 4K وأخرى بعرض 8K مثلًا، الاثنان يقومان بتشغيل نفس الألعاب بنفس الكفاءة، لكن فقط مع إمكانية إدخال أقراص 4K بلوراي في واحد، بينما الثاني يكون اللاعب معه مجبرًا على شراء الألعاب من المتجر الإلكتروني الخاص بسوني نفسها.

أما بالنسبة لوقت فتح الألعاب، فهنا فنرى قوة كل إمكانيات الهارد وير السابقة، وتظهر بالكامل في الأرقام التالية:

• لعبة Spider-Man: Miles Morales = إجمالي 17 ثانية على PS5 / دقيقة و27 ثانية على PS4.

• لعبة Final Fantasy VII Remake = إجمالي 35 ثانية على PS5 / دقيقة و29 ثانية على PS4.

• لعبة Genshin Impact = إجمالي 59 ثانية على PS5 / دقيقتان و57 ثانية على PS4.

• لعبة Death Stranding = إجمالي 54 ثانية على PS5 / دقيقة و50 ثانية على PS4.

• لعبة No Man’s Sky = إجمالي دقيقة و34 ثانية على PS5 / دقيقتان و52 ثانية على PS4.

• لعبة Ghost of Tsushima = إجمالي دقيقة و4 ثوان على PS5 / دقيقة و10 ثوان على PS4.

• لعبة Days Gone = إجمالي دقيقة و18 ثانية على PS5 / دقيقتان و54 ثانية على PS4.

لدى سوني خدمة سحابية بالفعل تحت عنوان PS NOW، لكنها غير موجهة للاعبي البلاستيشن بقدر توجهها للاعبي الحاسوب الشخصي، حيث يمكن للمرء تجربة ألعاب سوني على سحابة إلكترونية دون الحاجة لبلايستيشن.

لكنها محدودة، وغير مخصصة لجهاز اللعب المنزلي نفسه كما الحال مع المنافسين الآخرين، وعلى رأسهم مايكروسوفت صاحبة الـ Game Pass.

لكن يبدو أن هذا سيتغير قريبًا بفضل بلايستيشن 5 حيث أعلن المدير التنفيذي للشركة أنهم يطورون خدمة سحابية جديدة للبلايستيشن تحديدًا، لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل عن الألعاب، الأسعار، آلية اللعب، أو حتى الاسم التجاري.

يأتي بلايستيشن 5 النسخة التقليدية (ذات قارئ الأقراص) بمبلغ 499 دولار أمريكي، بينما الديجيتال بمبلغ 399 فقط، لكن هذه الأسعار العالمية، فالأسعار العربية تختلف، خصوصًا في وقت نُدرة الجهاز وعدم وجود توكيل عربي رسمي له.

لذلك السعر المبالغ فيه للجهاز في البلدان العربية مثل ليبيا ومصر يصل إلى 1700 دولار أمريكي، أي أكثر بـ 1200 دولار من السعر الرسمي للنسخة التقليدية، وذلك حتى تستقر الأسعار وتكون تقريبيًّا في حدود 700 إلى 900 دولار.

وبالنسبة لأسعار الألعاب نفسها، فأعلنت سوني رسميًّا أن أغلب ألعابها ستكون بـ 70 دولار أمريكي، خصوصًا تلك المطورة من قبل استوديوهات الطرف الأول خاصتها، أي الألعاب الحصرية بالتحديد، وذلك بدلًا من تسعيرة الـ 60 دولارا المعهودة مع PS4.

كما أن بلايستيشن 5 لن يكون مربوطًا بالـ Region أو المنطقة الجغرافية كما كان الحال مع النسخة السابقة، وهذا يسمح بتعميم الأسعار بعض الشيء وإحداث مرونة في إمكانية الشراء أونلاين.

وكنوع من التعويض مقابل الأسعار المرتفعة لألعاب بلايستيشن 5 قدمت سوني مجموعة كاملة من ألعاب PS4 حصريًّا لمستخدمي PS5 الممتلكين لاشتراك بلص، وأسمت المجموعة بـ PlayStation Plus Collection، وتحتوي على إصدارات طرف أول وثالث من أبرز ما صدر بالأعوام الماضية؛ ومجانًا.

الاكسسوارات لها من التركة نصيب كذلك، فيأتي ذراع التحكم الإضافي بمبلغ 70 دولار أمريكي (بينما كان السابق بـ 60 دولار فقط)، وإذا كان معك ذراعان وأردت شحنهما في نفس الوقت، فتقدم سوني منصة شحن مزدوجة بسعر 30 دولارا، كما تأتي سماعة الرأس الرسمية بـ 100 دولار، والكاميرا بـ 60 دولارا، وريموت التحكم عن بعد بـ 30 دولارا.

أي أن إجمالي سعر الجهاز بكافة اكسسواراته بدون أي ضرائب أو جمارك (بما في ذلك ذراعًا إضافيًّا) سيكون 790 دولارا للنسخة التقليدية و690 للنسخة الديجيتال.

