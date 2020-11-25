إلون ماسك ينجح بإزالة بيل غيتس من مركزه ويصبح ثاني أغنى رجل بالعالم

أزاح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك منافسه بيل غيتس من المركز الثاني بقائمة أغنى رجال العالم في وقت تواصل فيه أسهم شركته بالإرتفاع.

وبلغت قيمة ثروة ماسك البالغ من العمر 49 عاماً أكثر من 128 مليار دولار ويمتلك 20% من أسهم شركته التي ارتفعت منذ 25 نوفمبر الماضي أكثر من 675% ، وارتفعت قيمة السهم الواحد حالياً بـ521.49 دولار بعد انضمامها الى مؤشر S&P 500 .

وتجدر الإشارة الى أن ماسك بدأ هذه السنة بالمركز الـ37 على قائمة الأغنياء وتفوق على مؤسس فيس بوك مارك زوكربرغ بالمركز الثالث الأسبوع الماضي قبل أن يتفوق على بيل غيتس و ما زال مؤسس شركة أمازون في المركز الأول بصروة تقدر بـ 182 مليار دولار.

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