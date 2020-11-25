السلطات الصينية تستدعي دول العالم للمشاركة في مشروعها القمري

أعلن نائب رئيس مركز البحوث القمرية والهندسة الفضائية باي جاو يوي المدير الرسمي للمشروع عن استعداد السلطات الصينية مشاركة دول العالم في مشروعها القمري وإنشاء قاعدة علمية وذلك بعد نجاح الصين بإطلاق مسبار”تشانغ إه – 5″ أمس الثلاثاء إلى القمر لإحضار عينات من الصخور.

وتعتزم الصين تسريع بحوثها القمرية بغية إنشاء محطة علمية على سطح القمر والتي ستسمح بتسريع المشاريع العلمية خلال مدة طويلة.

وتقترح السلطات الصينية على المجتمع الدولي المشاركة بالمشروع كون القمر والفضاء الكوني ملكية عامة للبشرية أجمع.

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