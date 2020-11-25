معلومات عليك معرفتها عن فتق المعدة

فتق المعدة هو انتفاخ يحدث تحت جلد هذه المنطقة وتحديداً في الجزء الأسفل منها، ويعني هذا خروج بعض أعضائها من موضعها الاعتيادي والطبيعي، ولا تعتبر هذه الحالة خطرة لكن يجب علاجها لأنها يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات صحية تستدعي الجراحة؛ ومن أجل ذلك لا بد من التعرف على أبرز أعراض فتق المعدة وعلى طرق الوقاية منه.

في معظم حالات فتق المعدة يمكن أن تتم ملاحظة التغييرات في غشاء المعدة. ومن الممكن أن يترافق ذلك مع هذه الإشارات.

– يحدث انتفاخ في كلٍّ من جهتي أسفل البطن.

– يتم الشعور بالحريق أو الألم في هذه المنطقة.

– يظهر الألم غالبًا عند الانحناء أو السعال أو عند حمل بعض الأوزان الثقيلة.

– يمكن أيضًا أن يحدث شد في أسفل البطن مع بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي.

من أجل منع حدوث تعقيدات تنتج عن هذه المشكلة؛ لا بد من اتباع كل الخطوات التي تساعد على الوقاية منها.

– من المهم الحفاظ على وزن صحي؛ فهذا يمنع حدوث ضغط على منطقة البطن ويحدّ من احتمال المعاناة من هذه المشكلة.

– يجب تناول مأكولات غنية بالألياف مثل البقوليات وحبوب الفطور الكاملة والخضار والفواكه؛ فهذا يمنع الإصابة بالإمساك وبالتالي حدوث مشكلة فتق المعدة.

– يجب شرب لتر ونصف من الماء يوميًا؛ لمنع إحداث الفضلات الضغط على الأمعاء والمعدة.

– يجب التوقف عن التدخين والحد من التأثر بالعوامل التي يمكن أن تسبّب السعال.

– من المهم عدم القيام بأي نشاط يقضي بحمل الأوزان الثقيلة؛ فهذا يعتبر من أبرز الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمشكلات عدة منها فتق المعدة.

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