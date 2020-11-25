شركة Oppo تنافس سامسونغ بطرح هاتف يتحول لشاشة كبيرة

أعلنت شركة Oppo عن هاتفها الذكي الجديد خلال مؤتمرها السنوي والذي حصل على مواصفات متطورة لم تشهدها الهواتف من قبل تتمثل بشاشة مرنة قابلة للف حول المحاور الجانبية وتتحول من شاشة هاتف عادية الى شاشة كبيرة تشبه شاشات الحواسيب اللوحية خلال ثوان.

وجاء هاتف Oppo X 2021 بشاشة بمقياس 6.7 بوصة تتحول عند تمدد الهيكل الي مقياس 7.4 بوصة لتنافس بذلك أشهر الهواتف المتطورة من سامسونغ القابلة للطي.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف مزود بذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت،ومعالج قادر على العمل مع شبكات 5G، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وتبلغ قيمة الهاتف 1000 دولار.

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