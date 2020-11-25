لجنة مكافحة كورونا: أخذنا الإذن لشراء لقاح ضد فيروس كورونا والكمية ستكون 20% من تعداد السكان مبدئيا

نفى المسؤول الإعلامي للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا محمد الرابطي، الأربعاء، ما توارد من أن اللجنة تعاقدت لشراء 6000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا أن الكمية المتعاقد عليها ستعلن لاحقا.

وأكد الرابطي، في تصريح للرائد، أن حصة ليبيا من اللقاح ستكون 20% من تعداد السكان كدفعة أولى بناء على اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية؛ لضمان شراء اللقاح الفعال، ويتوقع أن تصل مع بداية السنة الجديدة، والباقي على مراحل.

وفي سياق متصل أوضح الرابطي أن اللجنة لن تلجأ إلى قرار الحظر إلا في حالة كان هناك تزايد في تسجيل حالات الإصابة، ونعمل حاليا على التوعية وتدريب الكوادر الطبية، والحظر سيكون بديلا في حالة فشلت التوعية.

وبين الرابطي أن ليبيا لا زالت في المستوي الرابع من انتشار فيروس كورونا، لكن ليس كل البلديات ينطبق عليها هذا المستوى، مشيرا إلى أنهم يعملون حاليا على تجهيز مراكز العزل البالغ عددها 99 مركزا، وتشغيلها لمواجهة موجة أخرى من الفيروس في فصل الشتاء.

يذكر أن عدد الإصابات التراكمي المسجل في ليبيا بلغ 79797، و27758 حالة نشطة، و50914 حالة معافاة، و1125 حالة وفاة.

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