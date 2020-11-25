رسميًا – هاتف بوكو M3 مع تصميم رائع، بطارية ضخمة ومعالج سنابدراجون وبسعر $149

يبدو أن بوكو تقدّم ما في وسعها لاستعادة مجد السلسلة والذي بناه هاتف بوكوفون F1 الذي انطلق تحت شعار شاومي منذ عدة سنوات، وبعد عدد كبير من الهواتف التي أعلنت عنها الشركة ها هي تعلن عن هاتف بوكو M3 والذي يقدّم خليط ممتاز من المواصفات في مقابل سعر ممتاز، هذا بينما يأتي مع تصميم لم نره من قبل!

مواصفات، مميزات وعيوب هاتف بوكو M3

أعلنت بوكو عبر تويتر عن بدء الإنطلاقة العالمية للهاتف، وأول ما تلاحظه عند النظر لهذا الهاتف هو تصميمه الخلاب من الجهة الخلفية، ومن الجديد على بوكو أو شاومي أن يقدموا تصميم جديد كليًا غير مشتق من شركة أخرى! وكما نلاحظ فالظهر يحتوي على جزء كبير جدًا للكاميرا وهو الذي يأتي بلون مختلف عن لون ظهر الهاتف.

يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر 48 ميجابيكسل رئيسي، إلى جانب مستشعري ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابيكسل فقط، الأهم هنا هي العدسة الرئيسية وهي التي ستجد نفسك تستخدمها دائمًا!

يقدّم الهاتف شاشة بقياس 6.53 بوصة بدقة FHD+ وهي التي تأتي من نوع IPS LCD وبتردد 60 هيرتز معتاد، هذا إلى جانب كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجابيكسل! داخل الهاتف نجد معالج سنابدراجون 662 وهو معالج مميز إن قارناه مع بدائل أخرى من ميدياتك! أضف إلى ذلك وجود 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR4X و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية.

يأتي الهاتف مع بطارية ضخمة بقياس 6000 ملي أمبير، هذا بينما يدعم منفذ 3.5مم وبلوتوث 5 والأهم أن الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 18 واتّ، وهو رقم مناسب لهذه الفئة السعرية!

سعر وموعد توفر هاتف بوكو M3

تم تسعير الهاتف بما يوازي 149 دولار أمريكي للنسخة 4+64 جيجابايت، وهو حقًا سعر ممتاز، في حين أن نسخة 128 جيجابايت لن تكون أبعد بكثير حيث ستكلف 169 دولار أمريكي، سيتوفر الهاتف يوم 27 نوفمبر أي يوم الجمعة السوداء -أو البيضاء!- لكن على الأغلب سيحتاج بعض الوقت حتى يصل للوطن العربي، علمًا أنه سيتوفر بالألوان الأزرق، الأسود والأصفر.