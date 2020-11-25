كورونا يضيف فيلم The 355 لقائمة ضحاياه

أعلنت استديوهات يونيفرسال بيكتشرز عن تأجيل عرض فيلم The 355 من 14 يناير 2021 حتى 14 يناير 2022 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبررت الشركة سبب التأجيل بتغيير برنامج التسويق بشكل كامل بعد تأجيل مجموعة كبيرة من الأفلام من العام 2020 حتى العام 2021.

وتدور أحداث هذا الفيلم حول مجموعة من الجاسوسات اللواتي ينتمين لدول مختلفة، حيث تسعى الجاسوسات لإيقاف مجموعة من المرتزقة الذين يمتلكون سلاحاً سرياً يهدد البشرية.

وسيلعب دور البطولة في الفيلم كل من بينيلوبي كروز، وجيسيكا شاستين، وديان كروجر، ولبيتا نيونجو، وفان بينجبينج، في حين سيتولى سيمون كينبيرج مهمة إخراجه.

يذكر أنّ اسم الفيلم يشير إلى أول جاسوسة في تاريخ الثورة الأمريكية والتي حملت رقم العميل 355.

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