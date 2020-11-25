كمامات من الألماس واللؤلؤ في اليابان لـ”إنعاش السوق”

في إطار سعيها لإنعاش صناعة الأزياء قامت شركة ماسك دوت كوم اليابانية التابعة لشركة كوكس ببيع أقنعة وكمامات مصنوعة يدوياً، ومرصعة بالألماس، اللؤلؤ، وقطع من كريستال سوارفسكي.

وقالت الشركة اليابانية إنّ كمامة الألماس تُرصع بألماسة بوزن 0.7 قيراط وأكثر من 300 قطعة من كريستال سوارفسكي، في حين تزود كمامة اللؤلؤ بحوالي 330 قطعة من لآلئ أكويا اليابانية.

وعبّر العاملون في المتجر عن سعادتهم بإنتاج الكمامات الجديدة، والتي رفعت من معنوياتهم المنخفضة جراء الركود الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

وقال أحد المسؤولين في الشركة اليابانية إنّهم أطلقوا المشروع الجديد للمساعدة في إنعاش قطاعي النسيج والمجوهرات اللذين تضررا بشدة بعد انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنّ الشركة اليابانية أطلقت موقعاً على الإنترنت وافتتحت 6 متاجر في سبتمبر الماضي لبيع 200 نوع من الكمامات التي يبدأ سعرها من 500 ين ياباني.

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