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روسيا تنتج “لقاحا جافا” ضد فيروس كورونا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المكتب الصحفي لمركز غاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية إنّ المؤسسة الروسية للاستثمارات بدأت بإنتاج لقاح جاف ضد فيروس كورونا.

وأكدّ المركز الذي أطلق لقاح سبونتيك V إمكانية حفظ اللقاح الجاف في درجة حرارة تتراوح ما بين 2 و8 درجات مئوية، وأشار إلى أنّ درجة حرارة حفظ اللقاح الجاف أعلى بكثير من اللقاح السائل الكلاسيكي مما يساعد على بيعه في الأسواق الأجنبية، وفي المناطق الاستوائية الحارة.

يذكر أنّ العلماء والخبراء أكدّوا على أهمية حفظ اللقاحات الغربية السائلة ضد فيروس كورونا في درجة حرارة منخفضة لكي تحافظ هذه اللقاحات على جودتها، وقالوا إنّ هذا الأمر مستحيل تحقيقه في الصيدليات العادية وأثناء نقل اللقاح للمناطق النائية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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