روسيا تنتج “لقاحا جافا” ضد فيروس كورونا

قال المكتب الصحفي لمركز غاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية إنّ المؤسسة الروسية للاستثمارات بدأت بإنتاج لقاح جاف ضد فيروس كورونا.

وأكدّ المركز الذي أطلق لقاح سبونتيك V إمكانية حفظ اللقاح الجاف في درجة حرارة تتراوح ما بين 2 و8 درجات مئوية، وأشار إلى أنّ درجة حرارة حفظ اللقاح الجاف أعلى بكثير من اللقاح السائل الكلاسيكي مما يساعد على بيعه في الأسواق الأجنبية، وفي المناطق الاستوائية الحارة.

يذكر أنّ العلماء والخبراء أكدّوا على أهمية حفظ اللقاحات الغربية السائلة ضد فيروس كورونا في درجة حرارة منخفضة لكي تحافظ هذه اللقاحات على جودتها، وقالوا إنّ هذا الأمر مستحيل تحقيقه في الصيدليات العادية وأثناء نقل اللقاح للمناطق النائية.

