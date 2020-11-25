تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة من التطبيقات المسلية العملية والعروض المجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Dayli – التقط لنفسك صورة كل يوم!

هو تطبيق من خلاله تستطيع التقاط صورة لنفسك كل يوم، وإذا نسيت سوف يذكرك هو بذلك. هناك خيار مميز في التطبيق يمكنك من تحويل هذه الصور إلى فيديو سريع لترى كيف تغير وجهك على مدار الأيام.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Video LUT للتلاعب بألوان الفيديو

هل أنت من هواة تصوير مقاطع الفيديو عبر الايفون؟ مع تطبيق Video LUT سوف تتمكن من تحسين الألوان داخل مقطع الفيديو والتلاعب بها كما تريد وضبط السطوع والإضاءة ودرجة التشبع والتباين والظلال وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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متصفح Split Screen – تصفح أكثر من تبويب معاً

هو متصفح مميز يسمح لك بتقسيم الشاشة إلى أكثر من تبويب وتصفحها معاً في آن واحد والتحكم بحجم كل تبويب على الشاشة سواء في الوضع الأفقي أو الرأسي للشاشة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق WhatSticker لإنشاء ملصقات وصور متحركة للواتس اب

تطبيق مميز يتيح لك إنشاء ملصقات وصور متحركة من أجل إرسالها عبر واتس اب أو أي من تطبيقات المحادثة الأخرى. التطبيق يتيح خيارات مثل إزالة الخلفية والكتابة والبحث داخل التطبيق.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Note Taking Writing لتدوين الملحوظات

هو تطبيق مميز يتيح لك تدوين الملاحظات الشخصية أو الرداسية أو المتعلقة بالعمل سواء كتابةً أو من خلال الرسم والصور أو التسجيلات الصوتية، وترتيب كل ذلك بشكل مميز داخل التطبيق.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق كامبسي Cambassy – شبكة اجتماعية لمحبي السفر والترفيه!

كامبسي Cambassy تطبيق يعتمد على مشاركة محتوى السفر والسياحة والترفيه وفق الجنسيات بشكل أساسي وأيضاً وفق وضع مقدم المحتوى بشكل اختياري، هل هو (مغترب، سائح، طالب مبتعث أو ساكن محلي).

التطبيق يسمح بمشاركة الصور (فقط معروفة الموقع) من الاستديو أو مباشرة من التطبيق. يتيح كامبسي للمستخدمين طرح أسئلة للحصول على إجابة من المستخدمين الآخرين وبالإمكان متابعة سؤال للبقاء على الإطلاع على الإجابات. ويسمح أيضاً طرح توصيات ويتم تقيمها من المستخدمين الآخرين.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Widgetsmith لتخصيص واجهة الايفون والايباد (الإصدار الثاني)

إذا كنت قد قمت بالترقية إلى iOS 14 أو iPadOS 14 ، فأنك بالتأكيد قد قمت بتجربة تخصيص الواجهة والشاشة الرئيسية للايفون والايباد عبر إضافة الويدجت أو تغيير الأيقونات. تطبيق Widgetsmith من التطبيقات التي تتيح عمل ذلك بسهولة، والآن متاح منه الإصدار الثاني الجديد الذ يجدر بك تجربته.

السعر : تحميل مجاني