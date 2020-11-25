يُخفي جثة والدته لسنوات طمعاً في معاشها التقاعدي

شهدت مدينة ليوبليانا السلوفينية حادثةً غريبة، حيث أقدم رجل سلوفيني يبلغ من العمر 67 عاماً على إخفاء جثة والدته المتوفاة في شقته طمعاً في معاشها التقاعدي.

وعمد الرجل الذي لم تكشف هويته للكذب على أقارب والدته، وأبلغهم بأنّها لا تريد مقابلة أي أحد منهم.

وأثار الرفض المتكرر لزيارة المرأة التي كانت ستبلغ 97 عاماً لو كانت على قيد الحياة الشكوك في قلوب عائلتها، التي أبلغت الشرطة المحلية، التي قامت بدورها بتفتيش الشقة بشكلٍ فوري، وعثرت على جثة الأم فيها.

وقال متحدث باسم الشرطة السلوفينية إنّ الابن قام بإخفاء جثة والدته طمعاً في الحصول على معاشها التقاعدي، حيث دأب طوال الفترة الماضية على تزوير توقيعها.

يذكر أنّ مجموعة من التقارير أشارت إلى أنّ المرأة توفيت قبل 6 سنوات، في حين أكدّت تقارير أخرى أنّ آخر ظهور للأم كان في العام 2011.

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