ساعة ذكية للأطفال.. بتكنولوجيا تتوافق مع أعمارهم

كشفت شركة آنيو الألمانية عن ساعة ذكية مخصصة للأطفال أطلقت عليها Anio5.

وزودت الشركة الألمانية ساعتها الجديد بشاشة مقاس 1.3 بوصة، وبمجموعة من الوظائف الملائمة للأطفال.

وقالت آنيو إنّ ساعتها الجديدة عبارة عن هاتف متكامل مثبت على المعصم، حيث سيكون بإمكان الأطفال التواصل مع 10 جهات اتصال يتم تحديدها بشكل مسبق من قبل الأهل، بالإضافة لإمكانية تنشيط وظيفة اختيارية للأطفال الأكبر سناً بحيث لا يتم تطبيق أي قيود على اتصالاتهم الهاتفية.

وتتميز الساعة الجديدة بإمكانية تخزين 3 أرقام طوارئ يمكن الاتصال بها بسرعة عبر زر SOS، وباحتوائها على وظائف عديدة كالدردشة، الرسائل الصوتية، واي فاي، وخدمة تحديد المواقع، ساعة التوقف، وعداد الخطوات.

وستوفر الشركة الألمانية الساعة الجديدة باللونين الأحمر والأزرق، بالإضافة لأسوار بألوان أخرى.

يذكر أنّ الشركة الألمانية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 170 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية