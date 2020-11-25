سامسونغ تطلق هاتفين مميزين بأسعار منافسة جدا

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Galaxy A12، وGalaxy A02S.

وسيعمل الهاتف Galaxy A12 بمعالج Helio P35 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Infinity-V مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32، 64، و128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3، 4، 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

أما الهاتف Galaxy A02S فسيعمل بمعالج Snapdragon 450 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الكورية الجنوبية هذا الجهاز بشاشة مماثلة لشاشة الهاتف السابق، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية مشابهة لبطارية الهاتف السابق، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف Galaxy A12 في يناير القادم بسعر 179 يورو، في حين ستطلق الهاتف Galaxy A02S في فبراير القادم بسعر 150 يورو.

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