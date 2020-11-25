شركة تبريد إيطالية تضع خطة لنقل لقاحات كورونا وتخزينها

أعلنت شركة أمبريان الإيطالية المتخصصة في بناء ثلاجات طبية وصناعية، أن العمل يجب أن يبدأ منذ الآن لتوفير إمكانية نقل ملايين الجرعات من لقاحات Covid-19.

وستكون إيطاليا على موعد مع ستة عشر مليون جرعة من لقاح COVID-19 المحتمل الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترازينكا AstraZeneca خلال الأشهر الأولى من عام 2021 بموجب صفقة توريد متفق عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما تعاقدت مع شركتي فايزر الأميركية وشريكتها بيونتيك الألمانية على توريد 3.4 مليون جرعة من المتوقع أيضا أن تصل في وقت مبكر من شهر يناير.

ويحتاج هذا النوع من اللقاح إلى تبريد عند الدرجة سبعين إلى ثمانين تحت الصفر، الأمر الذي يشكل تحدياً لشركات التبريد، وقد يؤدي إلى مشاكل لوجستية هائلة أثناء النقل.

وأشار المدير التجاري للشركة إلى الاستعداد التام لتلبية احتياجات المراكز الكبيرة، حيث سيتعين عليهم تخزين الملايين من جرعات اللقاح، والمراكز الوسيطة، مثل المستشفيات ومراكز التطعيم الإقليمية، والمختبرات الطبية الإقليمية الصغيرة.

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