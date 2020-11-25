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كورونا يصيب هنا شيحة.. والفنانة تُحذر مخالطيها

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة المصرية هنا شيحة من خلال منشور نشرته على خاصية القصص في حسابها الرسمي في موقع انستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت هنا شيحة في منشورها إنّ نتيجة التحليل الخاصة بها كانت إيجابية، وطلبت من مخالطيها إجراء فحوصات كورونا للتأكد من سلامتهم.

كما نشرت الفنانة المصرية مقاطع فيديو تشرح فيها أعراض المرض، وطرق القضاء على الملل في العزل الصحي، وقالت إنّها فقدت حاسة الشم بشكلٍ كاملٍ وحاسة الذوق بشكلٍ نسبي.

وقالت هنا شيحة إنّها ستمضي فترة العزل في قراءة مجموعة من الكتب الأدبية التي لم تتمكن من قراءتها خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطها بمجموعة من الأعمال الفنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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