كورونا يصيب هنا شيحة.. والفنانة تُحذر مخالطيها

أعلنت الفنانة المصرية هنا شيحة من خلال منشور نشرته على خاصية القصص في حسابها الرسمي في موقع انستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت هنا شيحة في منشورها إنّ نتيجة التحليل الخاصة بها كانت إيجابية، وطلبت من مخالطيها إجراء فحوصات كورونا للتأكد من سلامتهم.

كما نشرت الفنانة المصرية مقاطع فيديو تشرح فيها أعراض المرض، وطرق القضاء على الملل في العزل الصحي، وقالت إنّها فقدت حاسة الشم بشكلٍ كاملٍ وحاسة الذوق بشكلٍ نسبي.

وقالت هنا شيحة إنّها ستمضي فترة العزل في قراءة مجموعة من الكتب الأدبية التي لم تتمكن من قراءتها خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطها بمجموعة من الأعمال الفنية.

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