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دراسة تكشف سر فقدان مرضى كورونا حاستي الشم والتذوق

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء الإسبان سر فقدان مرضى فيروس كورونا المستجد لحاستي الشم والتذوق.

وقال الباحثون إنّ الفيروس يتسبب في جفاف الأنف عند اختراقه للنسيج الطلائي للأنف في حين يؤثر الفيروس بشكل سلبي على البلعوم الأنفي الأمر الذي يؤدي لفقدان حاسة الشم.

أما بالنسبة لحاسة التذوق فتذهب نتيجة الجفاف الذي يحدث في الحلق والذي يجعل المرء يحس بشعور غير مريح في الأنف.

وقال الباحثون إنّ مرضى كورونا يستعيدون حاستي الشم والتذوق بشكل تدريجي بعد تعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أنّ فقدان حاستي الشم والتذوق من العلامات الرئيسية الدالة على إصابة الشخص بفيروس كورونا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • أتبث احد العلماء المسلمين في السجون المصرية لم يعلن عن اسمه – بعد ان أصر على أتمام دراسته في مجال الطب –
    انه يوجد لديه دراسة كافية هو وزملاءه لعلاج مرض
    “كورتيفايروس “.!!! – كما سماه هذا الدكتور المصري –
    وانه قام بدراسة الطب لسنوات عديدة في تخصص الأمراض التنفسية – ويستطيع علاج العديد من المرضى لو وفرت له الدولة المصرية المعامل الكافية لانه طبيب متخصص في الأعشاب الدواءية وامراض الرئة والقلب .
    وللاسف انه لا يستطيع العمل وهو لا يمكنه التواصل مع زملاءه في التخصص – وبسبب احتجازه وغيابه عن عمله ودراساته مع زملاءه في التخصص . وانه سيقدم العلاج مجانا للمواطنين اذا وفرت له دولته الأجواء المناسبة للعمل في دراساته لان الطب من تخصص المصريين . على حد قول أقرباءه وحرمه .

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