دراسة تكشف سر فقدان مرضى كورونا حاستي الشم والتذوق

اكتشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء الإسبان سر فقدان مرضى فيروس كورونا المستجد لحاستي الشم والتذوق.

وقال الباحثون إنّ الفيروس يتسبب في جفاف الأنف عند اختراقه للنسيج الطلائي للأنف في حين يؤثر الفيروس بشكل سلبي على البلعوم الأنفي الأمر الذي يؤدي لفقدان حاسة الشم.

أما بالنسبة لحاسة التذوق فتذهب نتيجة الجفاف الذي يحدث في الحلق والذي يجعل المرء يحس بشعور غير مريح في الأنف.

وقال الباحثون إنّ مرضى كورونا يستعيدون حاستي الشم والتذوق بشكل تدريجي بعد تعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أنّ فقدان حاستي الشم والتذوق من العلامات الرئيسية الدالة على إصابة الشخص بفيروس كورونا.

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