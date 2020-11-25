أيل يخطف بندقية من يد الصياد.. والشرطة تتدخل

في حادثة طريفة تمكن أحد حيوانات الأيل من خطف بندقية من يد صيادٍ لم تُكشف هويته كان يقوم برحلة صيد في غابة قريبة من مدينة هورني بلانا الواقعة في جنوب غرب تشيكيا.

وقالت الشرطة المحلية إنّ الحيوان تفاجأ بمطاردة كلاب الصيد له، الأمر الذي دفعه للجري باتجاه الصياد وقام بتمزيق الكم الأيسر له، لتعلق بندقية الصياد بقرونه ويجري بها لداخل الغابة.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أنّ بندقية الصيد غير محشوة لحسن الحظ، وأكدّت إطلاقها عملية بحث موسعة من أجل العثور على الحيوان واستعادة البندقية منه.

يذكر أنّ صياداً آخر رأى البندقية على قرون الحيوان على بعد كيلو متر واحد من مكان وقوع الحادثة.

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