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أيل يخطف بندقية من يد الصياد.. والشرطة تتدخل

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة طريفة تمكن أحد حيوانات الأيل من خطف بندقية من يد صيادٍ لم تُكشف هويته كان يقوم برحلة صيد في غابة قريبة من مدينة هورني بلانا الواقعة في جنوب غرب تشيكيا.

وقالت الشرطة المحلية إنّ الحيوان تفاجأ بمطاردة كلاب الصيد له، الأمر الذي دفعه للجري باتجاه الصياد وقام بتمزيق الكم الأيسر له، لتعلق بندقية الصياد بقرونه ويجري بها لداخل الغابة.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أنّ بندقية الصيد غير محشوة لحسن الحظ، وأكدّت إطلاقها عملية بحث موسعة من أجل العثور على الحيوان واستعادة البندقية منه.

يذكر أنّ صياداً آخر رأى البندقية على قرون الحيوان على بعد كيلو متر واحد من مكان وقوع الحادثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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