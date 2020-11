نيوزلندا.. نُفوق أكثر من 120 حوتاً في جزر «تشاتام»

شهدت جزر تشاتام في نيوزيلندا، نفوق أكثر من 120 حوتًا، بعد أن علقت على شواطئها.

أعلنت الإدارة النيوزلندية المختصة بالشؤون البحرية، نفوق 97 حوتا و3 دلافين فيما تم قتل 28 حوتا و 3 دلافين أخرى بشكل رحيم بعد أن علقت، وفقا لما ذكره مسؤولون نيوزلنديون.

وتعد جزر تشاتام جزءا من نيوزيلندا ولكنها تقع على بعد 800 كيلومتر إلى الشرق منها، مما يؤخر مهمة إنقاذ الحيوانات.

وأفادت الإدارة النيوزلندية المختصة بالشؤون البحرية أن الحادث وقع على شاطئ بعيد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، أفاد مسؤول الحفاظ على التنوع البيولوجي في الإدارة جيما ولش، إن الموقع البعيد وانقطاع التيار الكهربائي عقدا عملية الإنقاذ في وايتانغي ويست بيتش.

وتعرف الجزر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 600 شخص بأنها منطقة يعلق فيها الحيتان بكثرة، وسجلت أكبر حادثة من هذا النوع بتاريخ نيوزيلندا على شواطئها عام 1918 حيث مات نحو 1000 حوت.

