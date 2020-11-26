تعرف على تكلفة الإنتاج الحقيقية لهواتف ايفون 12 و ايفون 12 برو!

ربما تود شراء هاتف ايفون جديد بالأخص ايفون 12 أو ايفون 12 برو لتجد السعر المبدئي للأول 830 دولار أمريكي بينما يبدأ سعر الثاني من 1000 دولار أمريكي، وقد يدفعك الفضول لمعرفة كم تكلف إنتاج تلك الهواتف قبل طرحها للبيع؟

خبراء تفكيك الهواتف الذكية في مؤسسة Fomalhaut Techno Solutions اليابانية قاموا بفحص هواتف ايفون 12 و ايفون 12 برو وأصدورا تقريراً مفصلاً بفاتورة إنتاجها شاملة تكلفة كل مكون من مكونات كل هاتف.

تكلفة الإنتاج لهواتف ايفون 12 و ايفون 12 برو

تم تفكيك تلك الهواتف إلى كل مكون من مكوناتها وتم تقدير ثمن كل مكون على حدى لاحتساب تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من كل هاتف.

تبعاً لطريقة التسعير السابقة، فقد تكلف إنتاج هاتف ايفون 12 نحو 373 دولار أمريكي، بينما تكلف إنتاج هاتف ايفون 12 برو نحو 406 دولار أمريكي.

أما عن سعر كل مكون من المكونات الداخلية، فمودم الجيل الخامس من كوالكم Qualcomm X55 5G يعتبر الأغلى ثمناً بين كل مكونات الهاتف متجاوزاً ثمن الشاشة نفسها حيث يقدر ثمنه بنحو 90 دولار أمريكي.

الشاشة من إنتاج سامسونج وهي بسعر 70 دولار أمريكي، ومعالج A14 بسعر 40 دولار أمريكي، والكاميرا بأقل من 8 دولارات، والذاكرة العشوائية في حدود 12 دولار أمريكي في حين أن ذاكرة التخزبن أقل من 20 دولاراً أمريكياً.

لا تعتبر هذه هي القيمة الحقيقية لهواتف ايفون 12 أو ايفون 12 برو بالطبع، فتلك الحسابات لم تأخذ بعين الاعتبار تكلفة البحث والتطوير للمكونات والنظام.

أيضاً لم يتم حساب الدعم الفني للنظام الذي سوف يدوم 5 أو 6 سنوات قادمة بالإضافة إلى جوانب أخرى مثل الشحن والدعايا لم يتم التطرق إليها.