القيمة الغذائية والفوائد الصحية لمسحوق الكاكاو

يعتقد أن الكاكاو استخدم لأول مرة من قبل حضارة المايا في أميركا الوسطى، ثم تم جلبه إلى أوروبا من قبل الفاتحين الإسبان في القرن السادس عشر.

ينتج مسحوق الكاكاوعن طريق طحن بذور ثمار شجرة الكاكاو، ثم تخميرها وتجفيفها، وبعد التحميص، تتم إزالة قشرتها، ثم تتم معالجتها لاستخلاص الدهون منها، والتي تعرف باسم زبدة الكاكاو، والتي تحتوي على الثيوبرومين، وهو مدر للبول.

يشتهر الكاكاو بدوره في إنتاج الشوكولاتة. ومع ذلك، فقد كشفت الأبحاث الحديثة أنه يحتوي بالفعل على مركبات مهمة يمكن أن تفيد صحتك.

القيمة الغذائية للكاكاو

يزود الكاكاو الجسم بكميات قليلة من المعادن، مثل: الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، وبعض الفيتامينات، مثل فيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3، وفيتامين ب6، وحمض الفوليك، بالإضافة إلى فيتامين هـ، وفيتامين ك، كما تحتوي الحصة الواحدة من الكاكاو على 12 مليغراما من الكافيين. وفي ما يلي بعض العناصر الغذائية الموجودة في ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو:

السعرات الحرارية 30 سعرة حرارية.

البروتين 0.40 غرام.

الكربوهيدرات 2 غرام.

الألياف 2 غرام.

السكر 1 غرام.

الدهون 1.5 غرام.

الدهون المشبعة 0.2 ملغرام.

الحديد 1.22 ملغرام.

* الفوائد الصحية لمسحوق الكاكاو

الكاكاو غني بالبوليفينول التي توفر العديد من الفوائد الصحية

من الفوائد الصحية للكاكاو أنه يحتوي على البوليفينول، وهو من مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الأطعمة، مثل الفواكه والخضروات والشاي والشوكولاتة، ولقد تم ربطها بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الالتهابات، وتحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

الكاكاو هو أحد أغنى مصادر البوليفينول، وأنه غني بشكل خاص بالفلافانول، والذي له تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

ومع ذلك، فإن معالجة الكاكاو يمكن أن تتسبب في فقد خصائصه المفيدة. غالبا ما تتم معالجته بالقلويات لتقليل المرارة، ما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 60% في محتوى الفلافانول. لذلك، على الرغم من أن الكاكاو مصدر كبير للبوليفينول، لكن لا تقدم جميع المنتجات التي تحتوي على الكاكاو الفوائد نفسها.

الكاكاو قد يقلل من ارتفاع ضغط الدم

من الفوائد الصحية للكاكاو على شكل مسحوق وفي شكل شوكولاتة داكنة، أنه قادر على المساعدة في خفض ضغط الدم.

لوحظ هذا التأثير لأول مرة لدى سكان جزر أميركا الوسطى الذين يشربون الكاكاو، والذين كان لديهم ضغط دم أقل بكثير من أقاربهم الذين لا يشربون الكاكاو.

يعتقد أن الفلافانول الموجود في الكاكاو يحسن مستويات أكسيد النيتريك في الدم، وهو ما يمكن أن يعزز وظيفة الأوعية الدموية ويقلل من ضغط الدم. كان التأثير أكبر لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم مقارنة بمن لا يعانون منه، ولدى كبار السن مقارنة بالأشخاص الأصغر سنا.

الكاكاو قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية

بالإضافة إلى خفض ضغط الدم، يبدو أن من الفوائد الصحية للكاكاو أنه قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ووجد أن الكاكاو يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL، وله تأثير في ترقق الدم مشابه للأسبرين، ويحسن نسبة السكر في الدم ويقلل الالتهاب، وتم ربط هذه الخصائص بانخفاض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

وجدت دراستان سويديتان أن تناول الشوكولاتة مرتبط بمعدل أقل من قصور القلب، وذلك عند تناول كمية (19-30 غراما) من الشوكولاتة يومياً، وتشير هذه النتائج إلى أن الاستهلاك المتكرر لكميات صغيرة من الشوكولاتة الغنية بالكاكاو قد تكون له فوائد وقائية للقلب.

الكاكاو قد يحسن تدفق الدم ووظائف الدماغ

وجدت العديد من الدراسات أن مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي عن طريق تحسين وظائف المخ وتدفق الدم.

يمكن أن تشارك مركبات الفلافانول في المسارات الكيميائية الحيوية التي تنتج الخلايا العصبية والجزيئات المهمة لوظيفة الدماغ. وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر مركبات الفلافانول على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يريح عضلات الأوعية الدموية، ويحسن تدفق الدم وإمداد الدماغ بالدم.

وجدت دراسة استمرت أسبوعين على 34 من كبار السن الذين تناولوا الكاكاو عالي الفلافانول أن من الفوائد الصحية للكاكاو أنه ساعد على زيادة تدفق الدم إلى المخ بنسبة 8% بعد أسبوع واحد، و10% بعد أسبوعين.

الكاكاو قد يحسن الحالة المزاجية وأعراض الاكتئاب

بالإضافة إلى تأثير الكاكاو الإيجابي على التنكس العقلي المرتبط بالعمر، فإن من الفوائد الصحية للكاكاو تأثيره على الدماغ، حيث قد يؤدي أيضا إلى تحسين الحالة المزاجية وأعراض الاكتئاب، وقد تكون الآثار الإيجابية على الحالة المزاجية ناتجة عن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو، وتحويل التربتوفان إلى السيروتونين الذي يساعد في تحسين الحالة المزاجية وزيادة الشعور بالهدوء.

وجدت إحدى الدراسات حول استهلاك الشوكولاتة ومستويات التوتر لدى النساء الحوامل أن تناول الشوكولاتة بشكل متكرر كان مرتبطاً بتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية عند الأطفال، وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أجريت على كبار الرجال أن تناول الشوكولاتة مرتبط بتحسين الصحة العامة وتحسين الصحة النفسية.

الكاكاو قد يحسن أعراض مرض السكري من النوع 2

على الرغم من أن الاستهلاك المفرط للشوكولاتة ليس مفيداً بالتأكيد للتحكم في نسبة السكر في الدم، إلا أن من الفوائد الصحية للكاكاو أن له بعض التأثيرات المضادة لمرض السكري.

تشير دراسات معملية على حيونات التجارب إلى أن فلافانول الكاكاو يمكن أن يبطئ هضم الكربوهيدرات وامتصاصه في الأمعاء، ويحسن إفراز الأنسولين. أظهرت بعض الدراسات أن تناول كميات أكبر من الفلافانول، بما في ذلك من الكاكاو، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت مراجعة للدراسات البشرية أن تناول الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو الغني بالفلافانول يمكن أن يقلل من حساسية الأنسولين، ويحسن التحكم في نسبة السكر في الدم ويقلل من الالتهاب لدى مرضى السكري.

الكاكاو قد يساعد في السيطرة على الوزن

من الفوائد الصحية للكاكاو أنه قد يساعد في تنظيم استخدام الطاقة وتقليل الشهية والشعور بالامتلاء، ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الكاكاو بشكل متكرر كان مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من الأشخاص الذين تناولوها بشكل أقل، بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة لفقدان الوزن باستخدام أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات أن المجموعة التي أعطيت 42 غراماً من مسحوق الكاكاو يومياً فقدت وزناً أسرع من مجموعة النظام الغذائي العادي، وبشكل عام، يبدو أن المنتجات الغنية بالكاكاو والكاكاو قد تكون مفيدة في إنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

الكاكاو قد تكون له خصائص واقية من السرطان

لقد اكتسبت مركبات الفلافانول الموجودة في الفواكه والخضروات والأطعمة الأخرى قدراً كبيراً من الاهتمام نظرا لخصائصها الوقائية من السرطان، وسميتها المنخفضة وقلة الآثار الجانبية الضارة، ويحتوي الكاكاو على أعلى تركيز من الفلافانول من بين جميع الأطعمة لكل وزن، ويمكن أن يساهم بشكل كبير في مقدارها في النظام الغذائي.

وجدت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار على مكونات الكاكاو أن لها تأثيرات مضادة للأكسدة، لذا فإنه من الفوائد الصحية للكاكاو أنه قد يحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجزيئات التفاعلية، ويحارب الالتهاب، ويمنع نمو الخلايا، ويحفز موت الخلايا السرطانية، ويساعد على منع انتشار الخلايا السرطانية.

كما أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات باستخدام نظام غذائي غني بالكاكاو أو مستخلصات الكاكاو نتائج إيجابية في الحد من سرطان الثدي والبنكرياس والبروستاتا والكبد والقولون، وكذلك سرطان الدم.

بينما تشير الدراسات التي أجريت على البشر أن الكاكاو يمكن أن يكون أحد مضادات الأكسدة القوية، وقد يلعب دوراً في الوقاية من السرطان، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

قد يساعد الأشخاص المصابين بالربو

الربو هو مرض التهابي مزمن يسبب انسداد والتهاب الشعب الهوائية ويمكن أن يهدد الحياة. ويعتقد أن الكاكاو قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بالربو، حيث يحتوي على مركبات مضادة للربو، مثل الثيوبرومين والثيوفيلين، حيث يحتوي مسحوق الكاكاو على حوالي 1.9 غرام من هذا المركب لكل 100 غرام، ويساعد الثيوفيلين على تمدد الرئة، واسترخاء الشعب الهوائية ويقلل الالتهاب. وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلص الكاكاو يمكن أن يقلل من انقباض الشعب الهوائية وسمك الأنسجة، ومع ذلك، لم يتم اختبار هذه النتائج سريريًا حتى الآن على البشر، وليس من الواضح ما إذا كان الكاكاو آمنًا للاستخدام مع الأدوية الأخرى المضادة للربو، لذا فمن السابق لأوانه تحديد كيفية استخدام الكاكاو في علاج الربو.

الكاكاو قد يفيد صحة الأسنان

استكشفت العديد من الدراسات أن من الفوائد الصحية للكاكاو أن له تأثيرات وقائية ضد تسوس الأسنان وأمراض اللثة، حيث يحتوي الكاكاو على العديد من المركبات التي لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأنزيمات ومحفزة للمناعة والتي قد تساهم في المحافظة على صحة الفم. وفي إحدى الدراسات، أظهرت الفئران المصابة ببكتيريا الفم التي تم إعطاؤها مستخلص الكاكاو انخفاضا كبيرا في تسوس الأسنان، مقارنةً بتلك التي أعطيت الماء فقط.

ومع ذلك، لا توجد دراسات بشرية مهمة، كما أن غالبية منتجات الكاكاو التي يستهلكها الإنسان تحتوي أيضا على السكر، ونتيجة لذلك، سوف تحتاج إلى تطوير منتجات جديدة لتجربة فوائد صحة الفم من الكاكاو.

الكاكاو قد يفيد صحة الجلد

وجد أن بوليفينول الكاكاو يوفر فوائد كبيرة للبشرة، وثبت أن الفوائد الصحية للكاكاو على المدى الطويل أنه يساهم في الحماية من أشعة الشمس، وتحسين الدورة الدموية للجلد، وتحسين نسيج البشرة وترطيبها.

الخلاصة

الكاكاو غني بالبوليفينول، والذي له فوائد صحية كبيرة، بما في ذلك تقليل الالتهابات وتحسين مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم عن طريق تحسين مستويات أكسيد النيتريك ووظيفة الأوعية الدموية.

للكاكاو بعض التأثيرات الإيجابية على الحالة المزاجية وأعراض الاكتئاب.

قد يقلل الكاكاو من خطر الإصابة بمرض السكري ويحافظ على مستويات السكر في الدم.

الكاكاو له خصائص واعدة في مكافحة السرطان في أنابيب الاختبار والدراسات على الحيوانات.

مستخلص الكاكاو له بعض الخصائص المضادة للربو في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

يمكن للكاكاو تعزيز صحة الأسنان، كما أنه يعزز صحة البشرة من خلال حمايتها من أشعة الشمس وتحسين الدورة الدموية.

يجب عدم الإفراط في تناول الكاكاو لأنه قد تكون له بعض الآثار السلبية على الجهاز الهضمي، وخطر حدوث النزيف وتكوين حصى الكلى وبعض ردود فعل تحسسية للجلد.

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