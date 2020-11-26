النجار: الوضع الوبائي متفاقم للغاية وقد نلجأ للإغلاق العام إذا استمر الوضع

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد متفاقم للغاية، وأن عدد الحالات المصابة تتزايد بشكل يومي.

وأضاف النجار في تصريحات متلفزة، أن مدن طرابلس ومصراتة وزليتن يشهدون انتشاراً مجتمعياً للفيروس، مما تسبب في تسجيل مئات الحالات بها.

وأفصح النجار أن عمليات الإغلاق والحظر لم يعد المواطنين يقبلوها، موضحا أنهم سيلجؤون إلى الإغلاق العام إذا استمر تفاقم الوضع بهذه الطريقة.

الجدير بالذكر أن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا بلغت 79 ألفا و797، بينها 27 ألفا و758 حالة نشطة، و50 ألفا و914 حالة شفاء، فيما توفي 1125 شخصا.

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