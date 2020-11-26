هواوي تعلن رسميًا موعد وصول تحديث EMUI 11 إلى هواتفها في الوطن العربي والعالم

بالرغم من المشاكل العنيفة التي تمر بها هواوي إلا أن الشركة لم تقصّر من حيث التحديثات، صحيح أنها متأخرة قليلًا لكن هذا ليس الوضع بالأسوأ، خصوصًا أن الشركة قد أعلنت اليوم عن موعد وصول تحديث EMUI 11 إلى هواتفها في الوطن العربي والعالم أجمع وذلك لعدد كبير من هواتفها وأجهزتها اللوحية، وفي هذا المقال نشارككم التفاصيل.

وصول تحديث EMUI 11 في الوطن العربي والعالم

تحديث EMUI 11 الجديد هو تحديث بارز يأتي مع عدد كبير من الخواص الجديدة مثل إمكانية قسم الشاشة بحرية، إمكانية العمل الجماعي على محتوى الشاشة وأيضًا خواص جديدة لميزة Always-On Display، عدد كبير من الهواتف يعمل الآن على النسخة التجريبية من هذا التحديث، لكن المواعيد التي صرّحت بها هواوي هي مواعيد وصول التحديث النهائي والمستقر.

• هواوي تكشف عن تحديث EMUI 11 – إليك كافة المميزات الجديدة!

هواتف هواوي الرائدة وتحديدًا سلاسل P40 وميت 30 وبالرغم من أنها قديمة نسبيًا إلا أنها ستحصل على التحديث المستقر قبل نهاية العام الجاري وتحديدًا في شهر ديسمبر المقبل، بينما سيأتي بعدهم عدد من الهواتف الأقدم وصولًا إلى ميت 20 وحتى اللوحيات، وفيما يلي نشارككم الجدول الكامل، علمًا ان عالمنا العربي يندرج أسفل Middle East, Africa، أي الشرق الأوسط وإفريقيا:

يُذكر أن هواوي الآن تستعد وتعد عدتها لإطلاق نظام HarmonyOS 2.0 المستقر والمتكامل، وهو النظام الذي سيعمل على الهواتف الذكية بشكل طبيعي، وحسبما عرفنا سابقًا فالنظام سيكون قادر على العمل على أكثر من 100 هاتف من هواوي وأونور وستسمح الشركة للمستخدمين بالانتقال من أندرويد إلى النظام الجديد، حتى الآن لا نعلم كافة التفاصيل، لكن الأمور ستصبح أكثر وضوحًا في ديسمبر المقبل ومع بدايات العام الجديد.