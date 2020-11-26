خصومات ضخمة على برامج iMyFone لإدارة وحل مشكلات الايفون والايباد وسحب على ايفون 12

الآن يمكنك الحصول على العديد من منتجات وبرامج شركة iMyFone لإدارة أجهزة الايفون والايباد من ناحية حل المشكلات واسترجاع الملفات المحذوفة وإزالة القفل والنسخ الاحتياطي وغير ذلك بأسعار مخفضة للغاية بمناسبة البلاك فرايداي. العروض مستمرة حتى يوم 4 ديسمبر المقبل.

6 برامج بسعر برنامج واحد

تتيح الشركة الحصل على 6 برامج للايفون والايباد بسعر برنامج واحد أي في مقابل 89.95$ بدلاً من 549$ اي أنك ستوفر حوالي 450$ كاملة. البرامج تعمل على أجهزة ويندوز وماك وهي كالآتي:

برنامج iMyFone Fixppo – لحل مشاكل الايفون والايباد الشهيرة.

برنامج iMyFone LockWiper – لإزالة قفل الايفون والايباد.

برنامج iMyFone D-Back – لاسترجاع الملفات المحذوفة من الايفون والايباد.

برنامج iMyFone AnyTo – لتغيير الموقع الجغرافي الخاص بالايفون والايباد.

برنامج iMyFone iTransor for WhatsApp – استرجاع ونسخ رسائل الواتس اب ونقلها بين الايفون والايباد.

برنامج iMyFone Filme – لعمل مونتاج لمقاطع الفيديو.

عرض شركة iMyFone من خلال هذا الرابط

اشتر واحداً واحصل على واحد مجاناً

يمكنك شراء برنامج iMyFone LockWiper لإزالة قفل الايفون والايباد، أو برنامج iMyFone D-Back لاسترجاع الملفات المحذوفة من الايفون والايباد، أو برنامج iMyFone Fixppo لحل مشاكل الايفون والايباد الشهيرة. وسوف تحصل على برنامج iMyFone Filme لعمل مونتاج لمقاطع الفيديو مجاناً.

عرض شركة iMyFone من خلال هذا الرابط

خصومات تصل إلى 80%

الآن يمكنك الحصول على أي من البرامج السابقة بشكل منفرد أو أي من برامج شركة iMyFone الأخرى مه خصم كبير يصل إلى 80% ولفترة محدودة.

عرض شركة iMyFone من خلال هذا الرابط

سحب على ايفون 12 وبطاقات شراء أمازون

إذا قمت بشراء أي من منتجات الشركة عبر أي من العروض السابقة فأنت بذلك مؤهل للدخول في سحب على هاتف ايفون 12 (بقيمة 700 دولار أمريكي) أو بطاقات شراء من أمازون بقيمة 20 أو 50 أو 100 دولار أمريكي. سيتم السحب والإعلان عن الفائزين على قناة الشركة على يوتيوب بعد انتهاء العروض بـ 3 أيام، وسوف يتم التواصل مع الفائزين من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهم.