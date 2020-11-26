سامسونغ تعلن عن هاتفها المتطور بأسعار منافسة

كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها المتطور من الفئة Galaxy A ليكون من بين أكثر الهواتف المنافسة لهذا العام لتزويده بهيكل مقاوم للماء والغبار بمقياس 6.5 بوصة وتستطيع عرض الفيديوهات بدقة +HD.

وحصل جهاز Galaxy A12 على معالج ثماني النوى من نوع Helio P35 بتردد 2.3 غيغاهيرتز ويمكن توسيع ذواكرها الداخلية حتى ١ تيرابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD فضلاً عن عدساتها بدقة (48+5+2+2) ميغابيكسل.

وتعمل بطارياتها مع شاحن سريع بسعة 5000 ميلي أمبير ومنفذين لبطاقات الإتصال وسيأتي بعدة ألوان أساسية هي الأسود والأزرق والأحمر والأبيض ويبلغ سعره ما بين 179 و 199 يورو.

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