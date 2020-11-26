منوعات

سامسونغ تعلن عن هاتفها المتطور بأسعار منافسة

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها المتطور من الفئة Galaxy A ليكون من بين أكثر الهواتف المنافسة لهذا العام لتزويده بهيكل مقاوم للماء والغبار بمقياس 6.5 بوصة وتستطيع عرض الفيديوهات بدقة +HD.

وحصل جهاز Galaxy A12 على معالج ثماني النوى من نوع Helio P35 بتردد 2.3 غيغاهيرتز ويمكن توسيع ذواكرها الداخلية حتى ١ تيرابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD فضلاً عن عدساتها بدقة (48+5+2+2) ميغابيكسل.

وتعمل بطارياتها مع شاحن سريع بسعة 5000 ميلي أمبير ومنفذين لبطاقات الإتصال وسيأتي بعدة ألوان أساسية هي الأسود والأزرق والأحمر والأبيض ويبلغ سعره ما بين 179 و 199 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك