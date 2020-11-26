إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية الـ16 من طراز ستارلينك لتغطية الكرة الأرضية بشبكة 5G

تستمر شركة سبيس إكس بإطلاق الأقمار الصناعية لتغطية الكرة الأرضية بشبكة الإنترنت السريع 5G وذلك من خلال نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية على مدار الأرض.

وأطلقت سبيس إكس الثلاثاء الماضي 60 قمرأ للإتصالات والإنترنت يبلغ وزن الواحد منه 500 كيلوغرام من طراز ستارلينك لتكون بذلك المجموعة الـ16 من الأقمار على متن صاروخ “فالكون 9″.

وبفضل مجموعة الأقمار الصناعية هذه ستضمن دخول الأنترنت بسرعة 1 غيغابايت في الثانية في كل مناطق العالم، بما فيها المناطق النائية ، وعند الإنتهاء من المشروع سيصل عدد الأقمار الصناعية التابعة لـ”سبيس إكس” 11 ألف قمر صناعي.

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