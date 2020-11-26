اقتني برنامج PassFab for ISO لحرق ملفات ISO مجانًا أو اشتري برنامج وأحصل على الآخر مجانًا

شركة PassFab هي من أبرز الشركات التي تطور برامج للكمبيوتر وخصوصًا لنظام ويندوز، وهذا لأن الشركة تقدّم عددًا كبيرًا من البرمجيات والتي تغطي كافة المجالات وكافة الاستخدامات تقريبًا، واليوم وبمناسبة الجمعة البيضاء وبمناسبة عيد الشكر في البلدان الغربية يُمكنك الحصول على برنامج PassFab for ISO مجانًا بشكل كامل بخطوات بسيطة! وحتى لو لم توفق في اقتنائه فهناك عرض آخر لك.

اقتني برنامج PassFab for ISO مجانًا بمناسبة الجمعة البيضاء

الشركة الآن تتيح عرض ممتاز من خلال صفحة عروض موسم الإجازات، وهذا العرض يتيح لك فرصة كبيرة للحصول على نسخة مجانية تمامًا من البرنامج لمدة شهر كامل، وهو الذي يعمل على كافة إصدارات ويندوز بداية من ويندوز 7 وحتى ويندوز 10 في آخر تحديثاته، والخطوات كالتالي:

1- شارك الصفحة المشار إليها بالأعلى على شبكات التواصل الاجتماعي (من خلال الأزرار في الصفحة)

2- قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك في النافذة المنبثقة التي ستظهر لك بعد المشاركة

3- سيصل لك كود تفعيل للبرنامج بشكل مجاني لمدة شهر كامل على الإيميل👌

ما هي استخدامات برنامج PassFab for ISO

• يتيح لك البرنامج تحميل ملفات الـISO بشكل مباشر أو استيرادها من جهازك بشكل طبيعي

• بعدها يُمكنك “حرق” ملفات الـISO تلك إلى سي دي أو دي في دي أو حتى إلى هارد خارجي أو فلاش

• البرنامج يدعم نوعين من أنواع الهاردات وهم MBR وGPT

• أيضًا يدعم أنواع FAT, FAT32 وNTFS لملفات النظام

• يتيح لك البرنامج حرق نسخ ويندوز

• قادر على التعامل مع ملفات ISO ذات المحتوى باللغة العربية أو أي لغة أخرى

كيفية استخدام برنامج PassFab for ISO بكل بساطة

1- حمل البرنامج وقم بتنصيبه

2- قم بفتح ملف الـISO من خلاله

3- قم بتوصيل الـFlash Memory أو الـDVD

4- قم بحرق الملف بكل سهولة

عرض: اشتري برنامج وأحصل على الآخر مجانًا!

من نفس صفحة عروض موسم الإجازات (بما في ذلك عروض الجمعة السوداء) والتي أشرنا إليها بالأعلى يُمكنك أن تشتري أي برنامج من برامج PassFab وتحصل على الآخر بشكل مجاني تمامًا! حيث أنك وإن اشتريت برنامج PassFab iPhone Unlocker لفك قفل الآيفون ستحصل مجانًا على برنامج iOS Password Manager لنقل كلمات سرك من الآيفون لأي جهاز آخر! أيضًا لو اشتريت برنامج 4WinKey Ultimate لإزالة باسورد ويندوز 10 ستحصل على برنامج Product Key Recovery مجانًا لاستعادة كلمات السر!